. Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Юрист Соловьев предупредил о мошенниках под видом сотрудников правоохранительных органов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники стали пользоваться новой схемой. Об этом он рассказал в интервью с агентством «Прайм».

Соловьев рассказал, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников правоохранительных органов, которые проводят «важное расследование». Во время разговора они стремятся подавить волю граждан, грозя им «серьезными последствиями» за окончание диалоге. При попытке собеседника им возразить они призывают «не учить делать их работу».

В разговоре с россиянами злоумышленники просят сообщить их свои паспортные данные , и финансовую информацию. Соловьев призвал не верить звонкам от «правоохранителей», поскольку представители органов не работают подобным образом.

Ранее Соловьев предупредил россиян о мошенничестве в преддверии новогодних покупок. Он рассказал о случаях, когда при заказе подарка на маркетплейсе человек переходит на мошеннический сайт.