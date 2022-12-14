. Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море
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Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море

Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском мореМинобороны России сообщили о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВВС России совершили плановый полет в нейтральных водах Японского моря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила более 7 часов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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