. Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море

Минобороны России сообщили о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВВС России совершили плановый полет в нейтральных водах Японского моря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила более 7 часов.