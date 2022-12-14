. Сергей Лазарев метит на звание поп-короля
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Сергей Лазарев метит на звание поп-короля

Сергей Лазарев метит на звание поп-короля
Певец Сергей Лазарев решил подколоть Филиппа Киркорова. Артист показал, как проходят съемки «Новогодней Маски + Аватар». Певец, который входит в состав жюри, решил подшутить над Филиппом Киркоровым. Артиста давно называют королем отечественной эстрады, а потому Филипп Бедросович часто появляется на публике в короне, чтобы продемонстрировать свой титул. Над этим и решил подшутить Сергей. Он надел корону со словами: «Король-то один, но есть еще и принц!» и сел рядом с Киркоровым. Исполнитель хита «Зайка моя» был несколько ошарашен, увидев певца в точно таком же головном уборе, что и он. Но потом выкрутился, предложив Лазареву выйти в эфир в коронах.
«Я и короную!», — гордо объявил Киркоров. Однако Лазарев снял свою, отметив, что не претендует на лавры Филиппа Бедросовича, и намерен и дальше оставаться просто принцем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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