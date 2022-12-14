. Шастун вляпался в скандал из-за домогательств
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шастун вляпался в скандал из-за домогательств

Шастун вляпался в скандал из-за домогательств
Комик Шастун сам себе наговорил на приговор. Артист известен публике как постоянный участник развлекательных проектов канала ТНТ. Однако главное для комика шоу – «Импровизация» — недавно закрыли в связи с низким рейтингом. А теперь Антон вызвал негодование блогеров. Стендапер решил похвастаться школьными «подвигами». Он рассказал, как приставал к одноклассницам. По словам Шастуна, ему не стыдно за это. «В какой-то момент, когда все пацаны взрослеют, остается одна-единственная игра — лапать девчонок, — отметил Антон. — У нее много стадий — пробежать и ударить по жопе. Следующая — когда начинают на уроках оттягивать лифчики и пытаются их расстегнуть. Веселье невероятное! И финальная стадия — когда ты не просто пробегаешь и бьешь по жопе, а когда лапаешь за задницу, а девчонка кричит: «Ай, дурак, дурак!» — убегает от тебя или начинает бить». Уроженец Воронежа заверил, что такая игра нравилась многим в его школе. Артист признался, что реакция одной девочки на приставания его крайне удивила. «Я как-то подошел к девчонке по имени Оля. Жестко лапаю ее, она стоит просто. В какой-то момент понял, что ничего происходит. Я отпустил руку и ушел. Все стали ржать», — рассказал Шастун в шоу «Что ты несешь?» на YouTube. Воспоминания стендапера многим пользователям показались совершенно не смешными. Блогеры осудили Антона. При этом девушки поделились своими переживаниями. «У нас в школе тоже так «веселились». Собственные ощущения помню до сих пор. Желание отмыться и абсолютную беспомощность. Мне уже тридцать лет, а наглый смех одноклассников помню до сих пор», «История Антона — жуть. Каждая девушка, которую трогали без разрешения, наверняка вспомнит свою историю. И наверняка не смогла посмеяться над тем, сколько радости и восхищения было на лицах парней, рассказавших о домогательствах девочек в школе», «Для мужчин — это «ха-ха, забавная история, для женщин — это походы к психотерапевту и общий травмирующий опыт», — написали фолловеры.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Система автоматической смазки оборудования
Система автоматической смазки оборудования
Андрей Малахов показал, как проводит время вместе с сыном
Андрей Малахов показал, как проводит время вместе с сыном
Сергей Лазарев метит на звание поп-короля
Сергей Лазарев метит на звание поп-короля
Нидерланды предложили новые меры против российских активов
Нидерланды предложили новые меры против российских активов
Экс-солистка Serebro Катя Кищук раскрыла подробности разрыва с британским рэпером Slowthai: "Мы расстались уже очень давно"
Экс-солистка Serebro Катя Кищук раскрыла подробности разрыва с
Зеленского заподозрили в сговоре с Дудой ради возможности быстро исчезнуть
Зеленского заподозрили в сговоре с Дудой ради возможности быстро
Хоккеист случайно попал в арбитра, у которого внезапно включился микрофон на всю арену
Хоккеист случайно попал в арбитра, у которого внезапно включился
Assassin’s Creed Valhalla будет доступна бесплатно на Xbox в эти выходные
Assassin’s Creed Valhalla будет доступна бесплатно на Xbox в эти
Родительские субботы в 2023 году
Родительские субботы в 2023 году
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.12.2022 (15 фото)
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве
Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в

Топ на сегодня

Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного праздника, о чем можно просить и какую молитву читать в этот день
Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного
Обзор сервиса Mailo Post
Обзор сервиса Mailo Post
Forspoken получит поддержку достижений Xbox и других функций Xbox Live в день релиза
Forspoken получит поддержку достижений Xbox и других функций Xbox
Аренда сцены от RL-TECH
Аренда сцены от RL-TECH
Суд отклонил иск к Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских прав
Суд отклонил иск к Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских прав

Еще по теме

Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун: «На мой флирт можно подать в суд как на домогательство и выиграть дело»
ТНТ закрыл шоу «Импровизация»
Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о переживаниях из-за нехватки денег
Импровизация новогодний выпуск (31 12 2016)