. Шастун вляпался в скандал из-за домогательств

Комик Шастун сам себе наговорил на приговор. Артист известен публике как постоянный участник развлекательных проектов канала ТНТ. Однако главное для комика шоу – «Импровизация» — недавно закрыли в связи с низким рейтингом. А теперь Антон вызвал негодование блогеров. Стендапер решил похвастаться школьными «подвигами». Он рассказал, как приставал к одноклассницам. По словам Шастуна, ему не стыдно за это. «В какой-то момент, когда все пацаны взрослеют, остается одна-единственная игра — лапать девчонок, — отметил Антон. — У нее много стадий — пробежать и ударить по жопе. Следующая — когда начинают на уроках оттягивать лифчики и пытаются их расстегнуть. Веселье невероятное! И финальная стадия — когда ты не просто пробегаешь и бьешь по жопе, а когда лапаешь за задницу, а девчонка кричит: «Ай, дурак, дурак!» — убегает от тебя или начинает бить». Уроженец Воронежа заверил, что такая игра нравилась многим в его школе. Артист признался, что реакция одной девочки на приставания его крайне удивила. «Я как-то подошел к девчонке по имени Оля. Жестко лапаю ее, она стоит просто. В какой-то момент понял, что ничего происходит. Я отпустил руку и ушел. Все стали ржать», — рассказал Шастун в шоу «Что ты несешь?» на YouTube. Воспоминания стендапера многим пользователям показались совершенно не смешными. Блогеры осудили Антона. При этом девушки поделились своими переживаниями. «У нас в школе тоже так «веселились». Собственные ощущения помню до сих пор. Желание отмыться и абсолютную беспомощность. Мне уже тридцать лет, а наглый смех одноклассников помню до сих пор», «История Антона — жуть. Каждая девушка, которую трогали без разрешения, наверняка вспомнит свою историю. И наверняка не смогла посмеяться над тем, сколько радости и восхищения было на лицах парней, рассказавших о домогательствах девочек в школе», «Для мужчин — это «ха-ха, забавная история, для женщин — это походы к психотерапевту и общий травмирующий опыт», — написали фолловеры.