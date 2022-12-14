Система автоматической смазки оборудования

Снижение производственных затрат и увеличение производительности — один из главных критериев успешной работы предприятий, которые используют различную спецтехнику и сложное оборудование. Для достижения этой цели используются различные прогрессивные методы. К ним относится внедрение системы автоматизации смазки техники. Рассмотрим технологию подробнее.

Система автоматической смазки: что это и где применяется

Устройство представляет собой оборудование, которое автоматически подает смазочные материалы к узловым деталям техники по заданному циклу. Она применима практически к любому промышленному оборудованию и выступает отличной альтернативой ручному смазыванию устройств. Чем сложнее и дороже механизация, тем актуальнее использование системы для автоматизации ее смазки.

Сфера применения системы автоматической смазки широкая:

внедрение в производственные цеха, на фабрики и заводы;

установка экскаваторы, самосвалы и другую спецтехнику;

использование в аграрном секторе и обрабатывающей промышленности;

применение в портах, в крупном строительстве и вспомогательных направлениях;

использование системы при литье и прокате металлов и т.д.

Преимущества системы

Ключевыми преимуществами использования системы автоматической смазки являются:

увеличение срока службы узловых деталей и оборудования в целом;

снижение затрат на уход и ремонт техники;

достижение высоких показателей производительности;

уменьшение количества используемой смазки до 70%;

обеспечение бесперебойной работы оборудования в условиях интенсивной эксплуатации;

значительная экономия времени персонала по сравнению с ручным смазыванием техники;

минимизация человеческого фактора в процессе контроля за труднодоступными местами, которые нуждаются в регулярном смазывании;

обеспечение надежной работы оборудования, за счет чего повышается уровень безопасности для персонала.

Таким образом, на предприятиях, которые установили автоматизированную систему по подаче и равномерному распределению смазочных материалов, производительность значительно повышается. Наличие устройства позволяет производителям быть уверенными в оптимальной работе устройств и увеличении срока его службы. Кроме того удается сэкономить на оплате труда специалистов, которые выполняют плановое техническое обслуживание на предприятии.



