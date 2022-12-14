Система автоматической смазки оборудования
Снижение производственных затрат и увеличение производительности — один из главных критериев успешной работы предприятий, которые используют различную спецтехнику и сложное оборудование. Для достижения этой цели используются различные прогрессивные методы. К ним относится внедрение системы автоматизации смазки техники. Рассмотрим технологию подробнее.
Система автоматической смазки: что это и где применяется
Устройство представляет собой оборудование, которое автоматически подает смазочные материалы к узловым деталям техники по заданному циклу. Она применима практически к любому промышленному оборудованию и выступает отличной альтернативой ручному смазыванию устройств. Чем сложнее и дороже механизация, тем актуальнее использование системы для автоматизации ее смазки.
Сфера применения системы автоматической смазки широкая:
- внедрение в производственные цеха, на фабрики и заводы;
- установка экскаваторы, самосвалы и другую спецтехнику;
- использование в аграрном секторе и обрабатывающей промышленности;
- применение в портах, в крупном строительстве и вспомогательных направлениях;
- использование системы при литье и прокате металлов и т.д.
Преимущества системы
Ключевыми преимуществами использования системы автоматической смазки являются:
- увеличение срока службы узловых деталей и оборудования в целом;
- снижение затрат на уход и ремонт техники;
- достижение высоких показателей производительности;
- уменьшение количества используемой смазки до 70%;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования в условиях интенсивной эксплуатации;
- значительная экономия времени персонала по сравнению с ручным смазыванием техники;
- минимизация человеческого фактора в процессе контроля за труднодоступными местами, которые нуждаются в регулярном смазывании;
- обеспечение надежной работы оборудования, за счет чего повышается уровень безопасности для персонала.
Таким образом, на предприятиях, которые установили автоматизированную систему по подаче и равномерному распределению смазочных материалов, производительность значительно повышается. Наличие устройства позволяет производителям быть уверенными в оптимальной работе устройств и увеличении срока его службы. Кроме того удается сэкономить на оплате труда специалистов, которые выполняют плановое техническое обслуживание на предприятии.