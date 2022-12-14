. Система автоматической смазки: что это, где применяется, и какие у нее преимущества
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Система автоматической смазки оборудования

Снижение производственных затрат и увеличение производительности — один из главных критериев успешной работы предприятий, которые используют различную спецтехнику и сложное оборудование. Для достижения этой цели используются различные прогрессивные методы. К ним относится внедрение системы автоматизации смазки техники. Рассмотрим технологию подробнее.

Система автоматической смазки: что это и где применяется

Устройство представляет собой оборудование, которое автоматически подает смазочные материалы к узловым деталям техники по заданному циклу. Она применима практически к любому промышленному оборудованию и выступает отличной альтернативой ручному смазыванию устройств. Чем сложнее и дороже механизация, тем актуальнее использование системы для автоматизации ее смазки.

Сфера применения системы автоматической смазки широкая:

  • внедрение в производственные цеха, на фабрики и заводы;
  • установка экскаваторы, самосвалы и другую спецтехнику;
  • использование в аграрном секторе и обрабатывающей промышленности;
  • применение в портах, в крупном строительстве и вспомогательных направлениях;
  • использование системы при литье и прокате металлов и т.д.

Преимущества системы

Ключевыми преимуществами использования системы автоматической смазки являются:

  • увеличение срока службы узловых деталей и оборудования в целом;
  • снижение затрат на уход и ремонт техники;
  • достижение высоких показателей производительности;
  • уменьшение количества используемой смазки до 70%;
  • обеспечение бесперебойной работы оборудования в условиях интенсивной эксплуатации;
  • значительная экономия времени персонала по сравнению с ручным смазыванием техники;
  • минимизация человеческого фактора в процессе контроля за труднодоступными местами, которые нуждаются в регулярном смазывании;
  • обеспечение надежной работы оборудования, за счет чего повышается уровень безопасности для персонала.

Таким образом, на предприятиях, которые установили автоматизированную систему по подаче и равномерному распределению смазочных материалов, производительность значительно повышается. Наличие устройства позволяет производителям быть уверенными в оптимальной работе устройств и увеличении срока его службы. Кроме того удается сэкономить на оплате труда специалистов, которые выполняют плановое техническое обслуживание на предприятии.


# Строительство

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