. В Grand Theft Auto V на Xbox Series X стала доступна трассировка лучей — как это выглядит





Rockstar выпустила обновление для Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online, которое добавляет на Xbox Series X и Playstation 5 поддержку трассировки лучей. Стоит сказать, что изначально апдейт был анонсирован только для онлайн-версии игры, но, как оказалось, трассировка лучей стала доступна и в сюжетной кампании.

В сети уже появились видео, которые наглядно показывают, как работает трассировка лучей в Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online. Ниже можно посмотреть один из таких роликов, снятый на Xbox Series X. В нем есть не только наглядная демонстрация работы трассировки лучей, но и тестирования FPS — с лучами игра работает при частоте 30 кадров в секунду.

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На Xbox Series S поддержка трассировки лучей отсутствует.