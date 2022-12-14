. Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
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Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон

Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
Певица Валерия выступила на дне рождения вдовы Иосифа Кобзона. Валерия не перестает давать концерты. В декабре она активно снимается в новогодних шоу и выступает перед публикой. При этом артистке удается находить время на спорт и на прогулки с внучкой Селин. Поклонники не перестают удивляться тому, в какой форме находится певица в 54 года. Она также не боится экспериментировать с образами. А 13 декабря Валерия отправилась на праздник к Нелли Кобзон, которая отметила свое 72-летие. Примечательно, что певица выступила на сцене, выбрав молодежный лук. Она облачилась в мини-платье и жакет цвета Барби со стразами. Наряд визуально сделал ее ноги еще длиннее. Артистка дополнила образ гламурными сверкающими сапожками.
Кадры с выступлением жены выложил в Сеть Иосиф Пригожин. Ранее он признавался, что любит, когда Валерия подчеркивает свою красоту короткими платьями. «Какая же у вас шикарная женщина», «Наша любимая и вечно молодая Валерия», «Ах какой образ, какая же красивая Лерусечка», «Кукольный наряд», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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