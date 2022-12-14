. Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве

Всероссийский студенческий форум "Твой ход" начал работу в столице, его участников поприветствовал генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, сообщает РИА Новости.

В формате видеосвязи к форуму присоединились студенты из других городов.

"Я желаю вам отличного форума. Возьмите от него все, что можно взять. Уверен, что у вас появятся новые друзья, новые идеи, новые мысли для своего развития ", — обратился к участникам Алексей Комиссаров.

Он отметил, что "Россия - страна возможностей" является соорганизатором "Твоего хода". Комиссаров также выразил благодарность руководителю Министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову и главе Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Участники форума "Твой ход" обсудят "студенческие концепции национальных приоритетов" а результатом работы станет создание единого бренда студенчества России.