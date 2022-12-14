. Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве
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Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве

Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве

Всероссийский студенческий форум "Твой ход" начал работу в столице, его участников поприветствовал генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, сообщает РИА Новости.

В формате видеосвязи к форуму присоединились студенты из других городов.


"Я желаю вам отличного форума. Возьмите от него все, что можно взять. Уверен, что у вас появятся новые друзья, новые идеи, новые мысли для своего развития ", — обратился к участникам Алексей Комиссаров.

Он отметил, что "Россия - страна возможностей" является соорганизатором "Твоего хода". Комиссаров также выразил благодарность руководителю Министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову и главе Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Участники форума "Твой ход" обсудят "студенческие концепции национальных приоритетов" а результатом работы станет создание единого бренда студенчества России.

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По материалам: uposters.ru

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