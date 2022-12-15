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Aurus рассматривает серийное производство электромотоциклов Merlon

Aurus рассматривает серийное производство электромотоциклов Merlon

​Российская компания-производитель автомобилей представительского класса Aurus работает над серийным производством коммерческого электромотоцикла Merlon. Об этом рассказал директор по продажам и сервису фирмы Артём Юсупов.

В интервью порталу Autonews.ru представитель компании заявил, что в серийном выпуске мотоцикла Merlon есть "неплохие перспективы". Конкретные даты появления моделей на рынке пока не названы, однако, предположительно, электробайк будет серийно производиться с 2024 года.


Внешний вид электромотоцикла Aurus Merlon

В настоящее время неизвестно, на мощностях какого предприятия будет собираться Aurus Merlon. В фирме рассматривают перспективу "привлечения в качестве производственного партнера неавтомобильного завода".

Пиковая мощность электромотоцикла Aurus Merlon составит 140кВт, а максимальная скорость — 200 км/ч. До 100 км/ч байк разгоняется за 3,7 секунды. Запас хода будет в районе 200 километров. Его планируют использовать для сопровождения кортежа первых лиц государств и дипмиссий.

На прошлой неделе представители "Автотора" показали внешний вид проектируемого городского электромобиля "Янтарь". Машина создается с использованием отечественной компонентной базы, его габаритная длина составит около 3 метров.

В конце октября в России открылись продажи электромобилей отечественного бренда Evolute. Седан i-PRO уже имеется в наличии у официального дилера. Глава Минпромторга Денис Мантуров заверял, что на все электрокары Evolute можно будет получить льготный автокредит и купить машину со скидкой в 35% (но не более 925 тысяч рублей). Эти авто также будут участвовать в программе льготного автолизинга.

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По материалам: uposters.ru

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