. Дизайнерская мебель из оргстекла на заказ
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Дизайнерская мебель из оргстекла на заказ

Оригинально обустроить квартиру или дом поможет дизайнерская мебель на заказ. Если вы думаете, что она стоит заоблачных денег, то это не так. Воспользуйтесь интересными и уникальными моделями столов из оргстекла, а также различными предметами мебели из этого прочного и современного материала. Очень стильно смотрятся в интерьере необычные тумбы, выбрать которые можно здесь https://nevedimka.ru/zurnalnye-stoly

Интересное применение материалов

Оргстекло само по себе уникально. Их него сегодня изготавливают не только рекламные элементы для магазина, но и качественную мебель по индивидуальным проектам и эскизам. Самая необычная мебель – это та, которую придумал сам заказчик, а профессиональные дизайнеры смогли помочь воплотить задумку в жизнь, добавив ей немного практичности.

Оргстекло представляет собой акриловую смесь, которая приобретает свою форму в процессе использования форм, а потом запекается в печи до полного застывания материала. После шлифовки оргстекло дополняется нужными элементами и фурнитурой, что придает изделию законченный вид.

Если в процессе изготовления мебели, а именно журнального столика требуются элементы, которые нужно приклеить к основному массив, то в дело идут специальные химические растворы, которые не видны при работе со стеклом. Так итоговый вариант получается полностью прозрачным.

Прозрачная мебель: технология будущего

Такая мебель смотрится очень необычно. Помимо того, что она полностью прозрачная, так она ещё и может иметь самые причудливые формы. Благодаря цифровому лазерному станку, компания Мебель Невидимка может воссоздать не только п-образные стойки, но и вырезать формы, которые невозможно изготовить ручным или другим способом.

Вариантов оформления такого элемента мебели, как журнальный столик, может быть бесконечное множество.

Оргстекло – настолько уникальный и современный материал, что дизайнеры предлагают сочетать его с другими материалами. Так, например, можно изготовить стол с элементами натурального камня или дерева, а также со столешницей из стекла. Для увеличения эффекта проникновения света в предмет может быть встроена подсветка или гравировка, выполненная лазером. Стекло идеально подходит для ручной росписи, что часто используют дизайнеры в своем творчестве. Профессионалы компании «Мебель Невидимка» готовы реализовать ваши самые смелые задумки, благодаря которым вы сможете обустроить уникальный и оригинальный интерьер. Посмотреть готовые работы вы можете на сайте компании.

# Дизайн и стиль

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