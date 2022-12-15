. Дочка Анастасии Заворотнюк призналась, почему сбежала из России
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Дочка Анастасии Заворотнюк призналась, почему сбежала из России

Дочка Анастасии Заворотнюк призналась, почему сбежала из России
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна покинула родину.   На прошлой неделе дочь Анастасии Заворотнюк надолго улетела за границу. Сначала она планирует пожить в Стамбуле, а затем переедет в Дубай. Только сегодня Анна призналась, почему решилась уехать из России, оставив тут тяжело больную мать. Как выяснилось, зятю актрисы предложили работу в другой стране и он с радостью согласился. По словам Анны, она давно мечтала пожить у моря, поэтому, когда узнала о планах любимого, не стала сопротивляться переезду. Дочь Заворотнюк признается, что ей немного страшно за будущее родных, однако она планирует поддерживать с ними связь по телефону и иногда навещать. Судя по всему, Анна рассчитывает, что её бабушка Валентина Борисовна и отчим Петр Чернышев будут держать её в курсе последних новостей о здоровье матери.
«Конечно, меня это тревожит, но жизнь на данный момент складывается так. Плюс, я всегда хотела пожить у моря. Буду навещать всех в Москве и всегда на связи по телефону», — делится Анна. Стоит отметить, что дочь актрисы не рассказывает, чем именно занимается её муж. Более того, до сих не известно, как его зовут. Избранник также не разрешает Заворотнюк публиковать его фото в Сети. Исключением являются кадры, на которых не видно его лица. Напомним, что до 2018 года дочь Заворотнюк жила в Штатах и не собиралась возвращаться обратно. В Россию она приехала после того, как стало известно о смертельном диагнозе её матери. Кстати, во время учебы за границей Анна и познакомилась со своим таинственным женихом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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