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Два лайфхака, которые помогут кислые мандарины сделать сладкими

Два лайфхака, которые помогут кислые мандарины сделать сладкими

Россияне и многие другие народы считают мандарин истинно новогодним, зимним фруктом. Его легкий, сладко-кислый аромат напоминает лучшие моменты из детства и ассоциируется с праздничным настроением в ожидании чудес и подарков. Но бывает так, что купленный мандарин не радует гармонией вкуса. Как же исправить ситуацию и сделать сладкими кислые фрукты?

Вкусный и полезный

Мандарины — это не только вкусно, но и полезно. Яркий и ароматный фрукт поможет преодолеть недостаток витаминов зимой и подарит массу приятных эмоций. Доказано, что этот цитрус повышает аппетит, способствует улучшению метаболизма, ускоряет пищеварение. Мандариновый же сок оказывает противомикробное и противогрибковое действие, укрепляет иммунитет и защитные силы организма.


Мандарины нравятся и взрослым, и детям. Столь приятный вкус обеспечивается благодаря сочетанию легкой кислинки и сладости мякоти. Но не всегда фрукт бывает таким, каким он должен быть. Плоды могут выращивать не совсем правильно, из-за чего они получаются излишне кислыми. Например, когда почва была пересушена и недополучила влагу во время формирования фрукта.

Но выбрасывать непонравившиеся мандарины точно не стоит. Есть способы сделать сладкими даже кислые цитрусовые. Выбирайте, какой вам больше подойдет.

Как кислые мандарины сделать сладкими

Мандарины и микроволновка

Если у вас есть микроволновая печь, то она поможет сделать мандарины более сладкими. Каким образом? Положите плоды на блюдо и поставьте его в печь всего на полминуты. При этом мощность должна быть максимальной. Будьте осторожны — мандарины будут горячими, потому нужно дать им время остыть. Можно поставить тарелку в холодильник, чтобы ускорить процесс. Но употребить мандарины, побывавшие в микроволновке, нужно сразу, иначе они быстро испортятся.


Мандарины и вода

Сделать мандарины с излишней кислинкой слаще поможет и простая вода. Нагрейте ее в кастрюле до 40 градусов и положите в нее фрукты на 10 минут. Потом попробуйте один мандарин: если он стал слаще, то можно доставать все остальные. Если вода уже остыла, а мандарины все еще кисловатые, тогда залейте их холодной водой. Такая шоковая термотерапия точно поможет сделать их сладкими.

# Общество
По материалам: rsute

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