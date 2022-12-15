. Фондовый рынок и крипто-рынок: чем они отличаются

Инвестировать в криптовалюту сейчас не только прибыльно, но и модно. Высокая доходность фондового рынка криптовалюты манит большое количество новых брокеров, желающих заработать на разнице между продажей и покупкой и у многих это получается. Самые свежие котировки на разные виды криптоденег можно найти на официальном сайте Billium. Здесь круглые сутки идет работа по отслеживанию котировок на международной арене и есть вариант самостоятельно попробовать свои силы в качестве брокера, при правильном подходе вы сможете неплохо заработать.

Криптовалютный рынок

В первую очередь стоит определить, что рынок – это место, где идет прямая торговля. Учитывая, что речь идет о цифровой валюте, весь функционал связан именно этим видов денег. На виртуальной площадке присутствуют продавцы и инвесторы (покупатели). Они постоянно мониторят цены на валюту и заключают сделки между собой. Площадка за размещение личного кабинета получает комиссию за каждую сделку.

В отличие от классических видов инвестирования в сети криптоденьги выделяются только как классифицированная виртуальная запись о наличие собственности, находящиеся в блокчейне. Когда владелец собирается отправить деньги крипты другому человеку, он отправляет их в персональный цифровой кошелек. Транзакция не будет считаться завершенной, пока она не будет установлена и внесена в блокчейн в процессе майнинга. Этот алгоритм также применяется для создания новых токенов криптоденег.

Фондовые рынки

Возможности фондовых рынков позволяют брокерам покупать и перепродавать не только деньги разных стран, но и ценные бумаги. Для входа на такую биржу необходимо иметь особые знания, которые можно получить при прохождении курсов или довериться специальным компаниям, готовым не только совершать сделки от имени клиента, но и следить за курсом нужных ему инвестиций. Риск при работе с цены и бумагами гораздо выше, чем при обмене и продаже криптовалютах. В таком цвете рынки криптоденьги могут показаться наиболее привлекательными. Стоит отметить, что данный вид инвестиций предполагает наличие довольно внушительного стартового капитала, в отличие от работы с ценными бумагами. Это обусловлено наиболее высокой ценой за единицу крипты. Но благодаря тому, что данный вид инвестиций имеет стабильный рост и более высокую волатильность, продав свои сбережения, можно значительно увеличить капитал.



