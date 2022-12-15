. Харламов выселит Асмус из дома - считает Рустам Солнцев

Все началось недавно, когда Кристина Асмус заявила о проблемах с ее бывшим мужем (Харламовым). Причем она решила вынести это на всеобщее обозрение.





Что же произошло на самом деле? Экс-супруга обвиняет Гарика в том, что будто он специально удерживает ее в своем доме. Однако если копнуть глубже, то по словам Кристины, что Гарик обещал обещал переписать на ее дочь половину дома.

Отсюда следует интересная картина. Асмус заявляет, что не может ни продать ни получить какую либо финансовую компенсацию за половину дома. И именно поэтому она вынуждена до сих пор жить с ним под одной крышей. Естественно такой ход событий вносит свое напряжение в отношения между экс-супругами.





Рустам Солнцев считает, что перенос данной ситуации в общественную плоскость не будет на руку Кристине. Ведь заявив подобное, она развязала очередной публичный скандал. По словам Рустама, Харламов не будет терпеть подобное унижение перед своими фантами, и скорее всего укажет своей бывшей жене на дверь.

Сам Гарик пока не комментировал данную ситуацию. Более того, актриса тоже пока не раскрывает все карты и не сообщает прессе, как решилась данная проблема.