. Харламов выселит Асмус из дома - считает Рустам Солнцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Харламов выселит Асмус из дома - считает Рустам Солнцев

Харламов выселит Асмус из дома - считает Рустам Солнцев

Все началось недавно, когда Кристина Асмус заявила о проблемах с ее бывшим мужем (Харламовым). Причем она решила вынести это на всеобщее обозрение.


Что же произошло на самом деле? Экс-супруга обвиняет Гарика в том, что будто он специально удерживает ее в своем доме. Однако если копнуть глубже, то по словам Кристины, что Гарик обещал обещал переписать на ее дочь половину дома.

Отсюда следует интересная картина. Асмус заявляет, что не может ни продать ни получить какую либо финансовую компенсацию за половину дома. И именно поэтому она вынуждена до сих пор жить с ним под одной крышей. Естественно такой ход событий вносит свое напряжение в отношения между экс-супругами.


Рустам Солнцев считает, что перенос данной ситуации в общественную плоскость не будет на руку Кристине. Ведь заявив подобное, она развязала очередной публичный скандал. По словам Рустама, Харламов не будет терпеть подобное унижение перед своими фантами, и скорее всего укажет своей бывшей жене на дверь.

Сам Гарик пока не комментировал данную ситуацию. Более того, актриса тоже пока не раскрывает все карты и не сообщает прессе, как решилась данная проблема.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Харламов выселит Асмус из дома - считает Рустам Солнцев
Харламов выселит Асмус из дома - считает Рустам Солнцев
Оформляем кредит онлайн за 10 минут с помощью сервиса микрозаймов в Казахстане
Оформляем кредит онлайн за 10 минут с помощью сервиса микрозаймов в
Особенности китайских автомобилей FAW
Особенности китайских автомобилей FAW
Как подобрать стол и стулья для столовой
Как подобрать стол и стулья для столовой
Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
Когда проводится калибровка шумомеров
Когда проводится калибровка шумомеров
Ремонт телефона в сертифицированной мастерской: преимущества и гарантии
Ремонт телефона в сертифицированной мастерской: преимущества и
В России нашли временное решение проблемы нехватки танкеров
В России нашли временное решение проблемы нехватки танкеров
Поздравления с Днем Ангела Варвары 2022: какого числа отмечают, красивые стихи и проза
Поздравления с Днем Ангела Варвары 2022: какого числа отмечают,
ВСУ нанесли удар по хутору в приграничном российском регионе
ВСУ нанесли удар по хутору в приграничном российском регионе
Сюрприз: Hot Wheels Unleashed добавили в Game Pass, но не в ранее обещанном издании
Сюрприз: Hot Wheels Unleashed добавили в Game Pass, но не в ранее
Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп
Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп

Топ на сегодня

Ведущую Дом-2 обвиняют в плохом отношении к бабушке
Ведущую Дом-2 обвиняют в плохом отношении к бабушке
Лучших просветителей года наградили в Кремле
Лучших просветителей года наградили в Кремле
Новак заявил о работе над использованием карт «Мир» в Венесуэле
Новак заявил о работе над использованием карт «Мир» в Венесуэле
Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью женская команда
Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022

Еще по теме

Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Гарик Харламов обоссался и блюванул
Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым