. Художница перерисовала диснеевских принцесс в собственном стиле, вдохнув в них ещё больше красоты и очарования

Диснеевские принцессы были, есть и будут эталонами красоты для многих девочек. Ведь их взгляд, обворожительная улыбка и роскошные наряды растопят сердца не только принцев, но и любого фаната Диснея. Поэтому отнять эту красоту у мультяшных дам почти невозможно, а вот добавить больше огонька в глазах и очарования вполне можно. Это и сделала норвежская художница Сандра Винтер, перерисовав героинь мультфильмов в более современном стиле. Теперь диснеевским красавицам точно нет равных!

Мерида

Белль

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Художница призналась, что Белль — её самая любимая диснеевская принцесса, поэтому её она рисовала с особым трепетом и любовью.

Эльза

Жасмин

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Поражает детализация каждой работы. Ведь не приходится даже вглядываться, чтобы заметить, как чётко и аккуратно прорисована каждая ресничка, контур лица, тень и блеск на губках. Это безусловно придаёт героиням больше реалистичности и невероятной красоты.

Белоснежка

Тиана

Ариэль

Анна

Рапунцель

Райя

Мулан

Кида

Покахонтас

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Многие из представленных работ Сандры Винтер — это не первая проба пера. Она и до этого рисовала коллекцию принцесс Диснея. Но, отточив свой навык до уровня профессионала, девушка решила создать новые и улучшенные версии героинь. А старые работы остались для неё отличным показателем того, какой путь она прошла в художественном деле и какой результат имеет сейчас.

Бонус: из Чудовища в прекрасного принца

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Здесь вы можете найти 14 сравнений работ разных художников, которые показали, каких результатов они сумели достичь в своём любимом деле за несколько лет практики.