. Художник подогнал лица 14 знаменитостей под правильные пропорции и показал, что идеально — не значит красиво

Когда у человека спрашивают, какой типаж внешности ему нравится, он невольно начинает перебирать в голове образы знаменитостей. Селебрити и впрямь те ещё красавцы и красавицы! На них хотят быть похожими миллионы людей во всём мире. Однако пользователь ТикТок, художник с никнеймом jose_arrt решил проверить, как бы выглядели звёзды, если бы их внешность соответствовала маске эталонной красоты.

Эта маска впервые появилась несколько десятилетий назад. Она определяет идеальные пропорции лица для мужчин и женщин, согласно золотому сечению. После того, как художник подогнал внешность звёзд под эталонные пропорции, всеми любимые знаменитости стали просто неузнаваемы!

Актриса Меган Фокс

Актёр Том Круз

Певица Селена Гомес

Актриса Эмбер Хёрд

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Эту маску 25 лет создал назад известный пластический хирург Стивен Марквардт. Он задался целью разобраться в том, что же является истинной привлекательностью. Стивен хотел научиться восстанавливать человеческие лица, деформированные от рождения или в результате несчастных случаев. Для этого ему было необходимо понять, какие пропорции сделают лицо наиболее красивым и гармоничным.

Модель Белла Хадид

Актёр Генри Кавилл

Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа

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Для выведения идеальных пропорций Марквардт использовал труды Леонардо да Винчи, Пифагора и немецкого профессора Цейзинга. Полученные знания он соединил вместе и вывел формулу идеального лица.

Актриса Анджелина Джоли

Певица Билли Айлиш

Футболист Криштиану Роналду

Актриса Дженна Ортега

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Кстати, изначально именно Пифагор вычислил, что код красоты — это соотношение 1:1,618. Лицо человека в его понимании должно делиться на 3 ровных горизонтальных участка. Лоб — от нижней линии волос до линии бровей, средняя часть лица тянется от бровей до кончика носа, и нижняя часть начинается от кончика носа и заканчивается подбородком.

Футболист Лионель Месси

Актёр Кристиан Бэйл

Актёр Маколей Калкин в роли Кевина Маккаллистера

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Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели ваши любимые знаменитости, будь они другого пола.