. Художник подогнал лица 14 знаменитостей под правильные пропорции и показал, что идеально — не значит красиво
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Художник подогнал лица 14 знаменитостей под правильные пропорции и показал, что идеально — не значит красиво

Художник подогнал лица 14 знаменитостей под правильные пропорции и показал, что идеально — не значит красиво

Когда у человека спрашивают, какой типаж внешности ему нравится, он невольно начинает перебирать в голове образы знаменитостей. Селебрити и впрямь те ещё красавцы и красавицы! На них хотят быть похожими миллионы людей во всём мире. Однако пользователь ТикТок, художник с никнеймом jose_arrt решил проверить, как бы выглядели звёзды, если бы их внешность соответствовала маске эталонной красоты.

Эта маска впервые появилась несколько десятилетий назад. Она определяет идеальные пропорции лица для мужчин и женщин, согласно золотому сечению. После того, как художник подогнал внешность звёзд под эталонные пропорции, всеми любимые знаменитости стали просто неузнаваемы!

Актриса Меган Фокс

jose_arrt

Актёр Том Круз

jose_arrt

Певица Селена Гомес

jose_arrt

Актриса Эмбер Хёрд

jose_arrt

Эту маску 25 лет создал назад известный пластический хирург Стивен Марквардт. Он задался целью разобраться в том, что же является истинной привлекательностью. Стивен хотел научиться восстанавливать человеческие лица, деформированные от рождения или в результате несчастных случаев. Для этого ему было необходимо понять, какие пропорции сделают лицо наиболее красивым и гармоничным.

Модель Белла Хадид

jose_arrt

Актёр Генри Кавилл

jose_arrt

Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа

jose_arrt

Для выведения идеальных пропорций Марквардт использовал труды Леонардо да Винчи, Пифагора и немецкого профессора Цейзинга. Полученные знания он соединил вместе и вывел формулу идеального лица.

Актриса Анджелина Джоли

jose_arrt

Певица Билли Айлиш

jose_arrt

Футболист Криштиану Роналду

jose_arrt

Актриса Дженна Ортега

jose_arrt

Кстати, изначально именно Пифагор вычислил, что код красоты — это соотношение 1:1,618. Лицо человека в его понимании должно делиться на 3 ровных горизонтальных участка. Лоб — от нижней линии волос до линии бровей, средняя часть лица тянется от бровей до кончика носа, и нижняя часть начинается от кончика носа и заканчивается подбородком.

Футболист Лионель Месси

jose_arrt

Актёр Кристиан Бэйл

jose_arrt

Актёр Маколей Калкин в роли Кевина Маккаллистера

jose_arrt

Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели ваши любимые знаменитости, будь они другого пола.

# Интересное
По материалам: twizz

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