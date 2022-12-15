. Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
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Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества

Каждая девочка хотя бы раз в жизни задумывалась о том, что хочет стать дизайнером. Однако одного желания мало, как нам известно. Необходимо работать над собой и учиться.

Начать стоит с изучения моды, искусства и дизайна в институте моды и дизайна. Начинающие дизайнеры в школе дизайна НИУ ВШЭ смогут сделать свой старт в мире моды. Школа предоставит возможность создать свою коллекцию одежды, после этого продемонстрировать ее на дефиле и провести фотосессию. К тому же в обязательном порядке будет изучаться история дизайна, костюма и т.д. Ученики точно найдут идею для вдохновения, будут создавать шедевры совместно с дизайнерами, которые уже добились определенного успеха, заработали имя и стали экспертами в мире моды (они являются и преподавателями в школе).

Лучшие вузы мира моды и дизайна

Всем известно, что стремиться всегда необходимо к высокому и прекрасному. Так вот, достигнуть этого можно только благодаря обучению в лучших вузах мира. Поступить туда максимально сложно, но при этом после окончания одного из них будет открыто множество дверей.

Итак, перечень лучших школ моды и дизайна:

  • Istituto Marangoni. Находится этот ВУЗ в Милане, Италия. Дает возможность обучаться во многих направлениях дизайна и моды.
  • Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA). Учебное заведение тоже находится в Милане, Италия. Обучает студентов не только моде и дизайну одежды, но и игр. К тому же имеется специальность по разработке фильмов и видеоматериалов.
  • Domus Academy. По традиции данный вуз находится в Милане, Италия (все мы знаем, что Милан – одна из столиц моды мира). Здесь специальности касаются не только дизайна одежды, но и архитектуры.
  • Accademia Costume e Moda. Находится вуз во Флоренции. Несмотря на то, что выбор специальностей не особенно большой, все равно школа считается одной из лучших в мире.
  • IED Istituto Europeo di Design. Вуз расположен в Риме, Италия. Студенты этого учебного заведения проходят свою практику в компаниях брендов с мировым именем.
  • L'Institut Supérieur des Arts Appliqués. Находится в Париже, Тулузе, Ренн. Развивает студентов в сфере цифрового искусства.

В целом, таких вузов имеется большое количество по всему миру, но обучение там имеет заоблачную стоимость. Помним, что диплом американский или европейский открывает многие двери в индустрии моды. Если вы заинтересованы в получении действительно качественных знаний, вам стоит принять во внимание предоставленную нами информацию.

# Красота и здоровье

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