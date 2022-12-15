. Испанцы и витамин D

Трое барселонских ученых опубликовали статью «Парадоксальный субоптимальный уровень витамина D в районе Средиземноморья: популяционное исследование», в которой поделились неожиданным наблюдением: уровень витамина D у жителей Испании оказался ниже, чем во многих странах Северной Европы.

Витамин D необходим для ряда процессов в организме, в основном для поглощения и поддержания нужного количества кальция, который является ключевым для роста костей, также он играет роль в воспалительных процессах, иммунной системе, росте клеток и обмене веществ. Дефицит витамина D — до сих пор широко распространенная проблема во многих странах, ему подвержены до миллиарда жителей Земли. Нехватка этого витамина становится самой частой причиной рахита у детей. Долговременный дефицит витамина D может приводить к увеличению заболеваемости раком, увеличивает вероятность развития остеопороза, есть исследования, в которых наблюдается связь недостатка витамина D с ослаблением иммунитета и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Основным источником витамина D является воздействие на кожу солнечного света, превращающего провитамин D 3 в активную форму витамина D, которую организм может использовать. В странах умеренных и полярных широт, где количество солнечного света недостаточно, необходимо поступление витамина с пищей. Его источниками служат, например, жирная рыба, икра, красное мясо, молочные продукты, яичные желтки и грибы.

Исследователи проанализировали выборку из более чем полумиллиона взрослых с помощью методов анализа больших данных при поддержке Центра электронного здравоохранения, используя данные программы PADRIS (Анализ общедоступных данных для исследований и инноваций в области здравоохранения), которая обеспечивает доступ ученых к анонимизированным данным службы здравоохранения Каталонии. Исследуемые лица были старше 18 лет и прошли тестирование в период с 2018 по 2021 год.

Авторы работы исходили из принятых в эндокринологии норм, согласно которым оптимальным считается уровень витамина D выше 30 нг/мл, пониженным — от 20–30 нг/мл и недостаточным — ниже 20 нг/мл. Уровень витамина D был измерен у менее чем 10 % населения, большинство из тех, кто проходил тест, были женщинами в возрасте 45 лет и старше. Исследователи выяснили, что у 80 % молодых людей уровень витамина D был ниже желаемого, но большинству из них не назначали витаминные добавки. Тогда как женщинам старше 45 лет препараты витамина D выписывали, в результате складывалась парадоксальная ситуация, когда у самой старшей группы уровень витамина D был выше, чем у молодых.

Ведущий автор исследования Диана Диас-Риццоло (Diana Díaz Rizzolo) из Открытого университета Каталонии говорит: «Основной способ получения витамина D — выработка его организмом самостоятельно под воздействием солнечного света. Как это ни парадоксально, в средиземноморских странах, таких как Испания, уровень витамина D у населения ниже, чем в странах Северной Европы, таких как Финляндия, Великобритания, Исландия, Швеция и Ирландия, которые проводят кампании по добавлению витамина D для своего населения путем систематического обогащения витамином часто потребляемых продуктов. Этот и другие факторы, такие как использование солнцезащитных средств и низкое потребление продуктов, богатых витамином D, в средиземноморских странах ведут к тому, что у населения там очень низкий уровень витамина D».

По мнению авторов работы, «необходимо систематически измерять уровни витамина D у всего населения в течение определенного периода, чтобы получить представление о том, какова ситуация на самом деле. А затем провести исследования того, как эти уровни влияют на здоровье людей, с целью принять простое решение: либо назначать витаминные добавки при наличии дефицита, либо прекратить проводить ненужные измерения в популяциях, которые не нуждаются в этом, беспокоя их без необходимости».

Еще один вывод исследования заключается в том, что стандарты и рекомендации по измерению уровня витамина D в группах риска (люди старше 70 лет, беременные женщины, лица, находящиеся в лечебных учреждениях, а также лица с переломами или проблемами с костями) не соблюдаются. Даже при обнаружении низких уровней витамина D добавки не назначаются: «Нам необходимо пересмотреть стратегии действий для этих групп, так как полезность витамина D в профилактике переломов и падений среди пожилых людей, а также при проблемах, связанных с беременностью и развитием ребенка, была четко доказана».

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.