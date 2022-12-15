. Как подобрать стол и стулья для столовой

Хотите знать, должны ли ваш обеденный стол и стулья сочетаться друг с другом? Однозначный ответ: да. Обеденные столы часто продаются вместе со стульями в составе соответствующего набора, что, конечно, весьма практично. Но ничто не мешает вам вместо этого выбрать стулья в другом стиле, который вам больше нравится. Вы можете брать столы, например, из каталога на странице https://oneandhome.ru/catalog/tables/kuhonnye-stoly, а стулья приобрести в ближайшем магазине.

Почему не нужно, чтобы стол и стулья идеально соответствовали

Обеденный стол и его стулья не обязательно должны идеально сочетаться друг с другом, но их следует скоординировать.

В полностью однородной стилевой концепции все элементы принадлежат друг другу. Тогда они кажутся почти идентичными. Наверняка вы уже видели примеры этого стиля. С другой стороны, при согласованной концепции дизайна не все должно совпадать на 100%. Вместо этого во всех элементах вашего стиля вы найдете общие мелочи – они гармонично сочетаются друг с другом, и создается оригинальная общая картина.

Например, обеденный стол и стулья могут быть выполнены из одного дерева. Значит, у них есть что-то общее. Ножки стульев окрашены в белый цвет. Буфет тоже белый. Хотя мебель не принадлежит друг другу, она согласована. Все предметы кажутся связанными друг с другом, ведь все они имеют что-то общее с другим элементом комнаты. Таким образом у вас будет больше выбора на странице https://oneandhome.ru/catalog/chairs/kuhonnye-stulya, что позволит вам подойти к меблировке творчески.

Вы сами решаете, какой стиль предпочитаете, но, если остальная часть дома выглядит одинаково, вам лучше придерживаться этой концепции. Если ваш дизайн интерьера более повседневный, хорошо подойдет скоординированный стиль.

Высота стульев

Выбирайте стулья, которые можно задвинуть под стол. Учитывайте подходящую высоту с учетом достаточного пространства для ног, когда вы сидите. Сиденье стула должно быть примерно на 30 см ниже нижней части стола.

Соответствуйте элементам

Сочетание стульев вместо использования одного и того же набора может создать стильный фокус. Вот несколько способов, которыми вы можете реализовать этот микс.

Используйте один стиль для стульев во главе стола и другой для боковых стульев.



Эклектичный стиль, в котором ни один из стульев не подходит друг другу.



Поместите один отдельный стул в качестве фокуса. Другие стулья должны соответствовать ключевой части.



Опять же, даже если вы решите, что ни один из предметов мебели не будет идеально сочетаться друг с другом, вам следует обратить внимание на соответствие отдельных элементов. В противном случае столовая будет выглядеть собранной и непродуманной.