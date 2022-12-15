Джеймс Кэмерон назвал преимущества беременной героини «Аватара 2» перед Чудо-женщиной

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о причинах создания беременной воительницы в фильме «Аватар: Путь воды». Об этом сообщает Variety.

Кинодеятель связал создание героини, находящейся во время борьбы со злом на шестом месяце беременности, с расширением прав и возможностей женщин.

«Но что представляет собой большая часть жизни женщины, которую мы, мужчины, не переживаем? И я подумал: "Что же, если вы действительно собираетесь пройти весь путь по кроличьей норе расширения прав и возможностей женщин, то давайте сделаем женщину-воина на шестом месяце беременности, которая участвует в битве"», — рассказал Кэмерон.

Режиссер также назвал преимущество такого персонажа перед героинями киновселенной Marvel.

«Я подумал: "Давайте уберем настоящие границы". Для меня это был последний бастион, который вы не видите. Чудо-женщина и Капитан Марвел — все эти удивительные женщины появляются на экранах, но они не являются мамами и не беременны, пока борются со злом», — поделился кинодеятель.

«Аватар 2» продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейке Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма запланирована на 16 декабря.

Ранее Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара: Путь воды».

