. Когда проводится калибровка шумомеров
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Когда проводится калибровка шумомеров

При различных обстоятельствах требуется измерение уровня шума для определения его воздействия на человека. Для этих целей используют прибор шумомер. Это электронный прибор, который способен измерить уровень совокупности звуков в децибелах. Он достаточно чувствителен и при различных воздействиях требует калибровки. Она нужна для получения безошибочных результатов.

Мастера рекомендуют проводить калибровку до начала процесса измерения и после его завершения. При нахождении прибора в резко изменяющейся температуре воздуха необходимо до калибровки подождать 30 минут. Так он примет комнатную температуру, и все датчики будут работать с четким измерением.

Когда проводится калибровка шумомеров

Если вы решили купить шумомер, специалисты getlic.ru помогут вам выбрать наиболее подходящий под ваши цели. Так как для различного использования прибор подбирается индивидуально.

Правила проведения калибровки

Весь процесс заключается в том, что воспроизводится сигнал на микрофон, показания которого известны. И сверяются полученные данные.

В калибратор помещается микрофон. Важно учесть прохождение уплотнительного кольца и определить упор его. Работать можно в горизонтальном положении и в вертикальном. Все движения плавные, с исключением повреждений.

Проверяем числовые показатели. Прибор должен показать уровень звука на 15 дБ меньше уровня звука калибратора. Если все так значит прибор вставлен правильно.

В меню шумомера выбираем акустика, измеряем звук. Спустя 40 секунд нажимаем сброс. Процедура проводится два раза для уточнения показаний. Таким образом прибор калибруется регулярно. Если не проводить данную процедуру, шумомер будет показывать неправильные данные. Рекомендуется делать калибровку шумомера в лабораторных условиях, где нет посторонних шумов, вибрации и других отвлекающих факторов. Положительный исход проверки считается при полученных показаниях с разницей известных чисел максимум в +-0,3 дБ. Если показания слишком сильно различаются, прибор требует настройки и регулировки.

Шумомер очень чувствительный прибор, с которым обращаться нужно максимально аккуратно. Незначительное воздействие может привести к сбою в работе и выдать неправильные результаты. При калибровке следует учитывать обстановку вокруг, температуру воздуха и положение прибор между собой. При горизонтальном измерении важно обеспечить ровную поверхность для обоих приборов.


# Строительство

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