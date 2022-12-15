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Косово подало заявку на вступление в ЕС

Косово подало заявку на вступление в ЕСПремьер-министр Косово Альбин Курти заявил о подаче заявки на вступление государства в ЕС

Премьер-министр Косово Альбин Курти в четверг, 15 декабря, заявил о подаче заявки на вступление государства в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Политик передал заявку министру европейских дел Чехии Микулашу Беку, поскольку Прага является ротационным председателем ЕС. «Мы не хотим ни "черного хода", ни ускоренного пути. Мы хотим построить Евросоюз в нашей стране вместе с нашим народом», — сказал он.

Ранее Европейский парламент договорился о безвизовом режиме с Косово. Уточняется, что обладатели косовских паспортов смогут пребывать в еврозоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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