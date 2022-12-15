. Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что наступает 23-ий лунный день с 23:23 15-ого по 00:42 17-ого. ⚜Символ дня – крокодил.🔹Это один из дней обольщения. Нельзя сердиться, объедаться, стричь ногти и волосы, подвергаться хирургическим операциям. Нельзя есть мясо и рыбу. Полезно либо пост, либо молочная диета. Так же хорошо проводить уборку дома, жечь свечи, чистить огнём свечи помещение.💊Хорошо проводить процедуры по укреплению позвоночника.🎂Люди, рождённые в этот день, обладает цепкостью, они доводят любое дело до абсолюта, двигаются по жизни как бульдозер.💎Камень – нефрит.🔸Практика дня: очищения дома огнём.💤Сны сегодняшнего дня стоит воспринимать с точностью до наоборот, если увидели проблемы — всё будет хорошо, если гармонию — есть вероятность неприятностей.