. Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022
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Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что наступает 23-ий лунный день с 23:23 15-ого по 00:42 17-ого.  ⚜Символ дня – крокодил.

🔹Это один из дней обольщения. Нельзя сердиться, объедаться, стричь ногти и волосы, подвергаться хирургическим операциям. Нельзя есть мясо и рыбу. Полезно либо пост, либо молочная диета. Так же хорошо проводить уборку дома, жечь свечи, чистить огнём свечи помещение.

💊Хорошо проводить процедуры по укреплению позвоночника.

🎂Люди, рождённые в этот день, обладает цепкостью, они доводят любое дело до абсолюта, двигаются по жизни как бульдозер.

💎Камень – нефрит.

🔸Практика дня: очищения дома огнём.

💤Сны сегодняшнего дня стоит воспринимать с точностью до наоборот, если увидели проблемы — всё будет хорошо, если гармонию — есть вероятность неприятностей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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