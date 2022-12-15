. Лучших просветителей года наградили в Кремле

В Государственном Кремлевском Дворце во второй раз прошло вручение ежегодной просветительской Премии "Знание" – 2022.

На торжественной церемонии объявили имена 23 лауреатов в 13 номинациях.

Торжественная церемония вручения Премии "Знание" открылась видеообращением президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 75-летия Российского общества "Знание".

"Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью, растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой Общества "Знание" уже стал своего рода знаком качества. Реализуются и новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, "Лига знаний", "Лига лекторов". Кстати, лекторов в Обществе "Знание" уже более девяти тысяч. В их числе – наши видные учёные и руководители ведущих компаний, известные артисты и спортсмены, те, кто добился высот на своём поприще и может рассказать о своём пути к успеху", — отметил президент.

Награду в главной номинации — "За общий вклад в просвещение" — вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он подчеркнул важность деятельности просветителей и наставников в условиях новых вызовов, стоящих перед нашей страной.

Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко вручал награду в главной номинации — "За общий вклад в просвещение"

"У нас в этом году в два раза выросло количество заявок, которые были поданы на Премию, в том числе из недавно присоединившихся к России регионов Донбасса и Новороссии. Лучшие из лучших сегодня были здесь в Кремле на церемонии. Не все из них смогли получить главную Премию, но все получили искренние слова благодарности, уважения и признания, потому что этими людьми невозможно не восхищаться. Этими людьми невозможно не гордиться. Это люди, которые свою жизнь посвятили передаче знаний и убеждений следующему поколению жителей нашей страны. Наверное, это самое главное для того, чтобы молодые люди в нашей стране были открыты новому, но имели возможность опираться на знания, созданные предыдущими поколениями", — подчеркнул Кириенко.

Также он рассказал, что за полтора года "перезагрузки" уже более миллиона человек очно участвовали в лекциях Российского общества "Знание", более миллиарда просмотров набрал просветительский контент Общества в социальных сетях, в интернете.

Лауреатами в номинации "За общий вклад в просвещение" стали: блогер и журналист Юрий Подоляка, активно развивающий просветительскую деятельность в сфере военной грамотности и стратегии, а также экосистема ДОБРО.РФ, направленная на поддержку волонтёрства и позитивной социальной активности в России. Призы в номинации получили VK и Сбер как просветительские компании года.

Лауреатом в номинации "За общий вклад в просвещение" стал журналист Юрий Подоляка

Лучшим просветителем года в специальной номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" стал создатель крупнейшего в России научно-просветительского исторического проекта "Цифровая история" Егор Яковлев, он же получил приз в номинации "За вклад в просвещение в сфере “История”". Лучшим просветительским проектом по версии жителей России стал международный фестиваль классической музыки "Кантата" из Калининграда. Пользовательское онлайн-голосование, в котором могли принять участие все желающие, проходило с 10 ноября по 5 декабря в сообществе Российского общества "Знание" ВКонтакте, в нем приняли участие почти 90 тыс. человек. Награды в номинации вручил генеральный директор Общества Максим Древаль.

Юрий Подоляка и проект ДОБРО.РФ также были признаны лучшими в номинации "За вклад в просвещение в сфере “Мы вместе”", которая присуждается за просветительскую деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания, а также здорового образа жизни. Призы победителям вручили сенатор Александр Карелин и глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

Президент Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая вручила награды в номинации "За вклад в просвещение в сфере “История”" Егору Яковлеву и команде проекта по реставрации одного из главных мемориалов Донецкой народной республики "Саур-Могила".

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков наградил создательницу общероссийского правового просветительского проекта "Народное право" Елену Гринь в номинации "За просветительскую деятельность в вузе и ссузе". В номинации "За просветительскую деятельность в школе" награду вручал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Победителем в ней стал учитель основ безопасности и жизнедеятельности школы имени Маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов. Педагог не смог получить награду лично в связи с участием в специальной военной операции. Приз за него получила директор школы Алла Инглези.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков наградил создательницу просветительского проекта "Народное право" Елену Гринь

"Очень важно, что развивается Общество "Знание". Нам есть чем гордиться, есть что рассказать, что передать нашим детям, школьникам. И сегодня мы видим, что с каждым месяцем появляется все больший и больший интерес в целом к знаниям, к науке. Я хочу поблагодарить лекторов Общества "Знание" за их миссию. При этом каждый учитель является просветителем. Следующий год, объявленный Президентом Годом педагога и наставника, укрепит статус профессии учителя, повысит ее престиж", — сказал Кравцов.

Лучшим просветительским мероприятием были выбраны образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", ставшие уникальной культурно-просветительской площадкой для экспертов из разных областей культуры, искусства и креативных индустрий, а также начинающих творцов. Награду руководителю арт-кластера "Таврида" Сергею Першину вручил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В современных геополитических условиях и при реализации политики импортозамещения номинация "За вклад в просвещение в сфере “Наука и Технологии”" заслуживала особого внимания. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил награды в этой номинации специальному корреспонденту "Роскосмос Медиа" Владиславу Миронову, рассказывающему о людях, которые создают российскую космическую отрасль, а также проекту "Национальная технологическая олимпиада", который помогает школьникам найти работу в сфере современных технологий и поступить в вуз мечты.

Победителями номинации "За вклад в просвещение в сфере “Новые горизонты”" стали медиаменеджер, журналист и создатель первой медиашколы освобожденных территорий Александр Малькевич и инновационная образовательно–туристическая программа для школьников и молодёжи "Город открытий". Награждал и поздравлял участников с победой генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Федор Бондарчук вручил награду заместителю гендиректора телеканала РЕН ТВ Михаилу Тукмачеву за фильм "Донбасс: возрождение"

Российский актер, кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук вручил награду заместителю генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаилу Тукмачеву за фильм "Донбасс: возрождение", победивший в номинации "За лучший просветительский фильм". Картина, снятая уникальным донецко-московским творческим коллективом телеканала РЕН ТВ, повествует о человеческом подвиге жителей Донбасса и направлена на воспитание патриотизма, любви к своей стране, гордости за свой народ.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов поздравил с победой в номинации "За вклад в просвещение в сфере “Экономика и Бизнес”" заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра Галушку. В этой же номинации лучшим просветительским проектом объявили первый международный коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и национальной культуры "Сделано в России", который реализуется при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра. Награду вручил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

"Лучшей просветительской книгой" стала книга "Математика с Петром Земсковым", созданная учителем математики и популярным блогером из Челябинска Петром Земсковым. Награду ему вручил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Всего на соискание Премии было подано более 6 тыс. заявок

Победителем в номинации "За вклад в просвещение “Культура и Искусство”" в категории "лучший просветительский проект" стал национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, миссия которого — поиск и подбор талантливых специалистов со всей страны, а также их поддержка и интеграция в действующие проекты креативных индустрий. Лауреатом в номинации как лучший просветитель также стал ректор Театрального института им. Бориса Щукина, актёр театра им. Вахтангова, народный артист России Евгений Князев. Награды победителям вручала основатель и директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ), заслуженный деятель искусств Ольга Свиблова.

Всего на соискание Премии было подано более 6 тыс. заявок из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики.