Лучших просветителей года наградили в Кремле
В Государственном Кремлевском Дворце во второй раз прошло вручение ежегодной просветительской Премии "Знание" – 2022.
На торжественной церемонии объявили имена 23 лауреатов в 13 номинациях.
Торжественная церемония вручения Премии "Знание" открылась видеообращением президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 75-летия Российского общества "Знание".
"Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью, растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой Общества "Знание" уже стал своего рода знаком качества. Реализуются и новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, "Лига знаний", "Лига лекторов". Кстати, лекторов в Обществе "Знание" уже более девяти тысяч. В их числе – наши видные учёные и руководители ведущих компаний, известные артисты и спортсмены, те, кто добился высот на своём поприще и может рассказать о своём пути к успеху", — отметил президент.
Награду в главной номинации — "За общий вклад в просвещение" — вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он подчеркнул важность деятельности просветителей и наставников в условиях новых вызовов, стоящих перед нашей страной.
"У нас в этом году в два раза выросло количество заявок, которые были поданы на Премию, в том числе из недавно присоединившихся к России регионов Донбасса и Новороссии. Лучшие из лучших сегодня были здесь в Кремле на церемонии. Не все из них смогли получить главную Премию, но все получили искренние слова благодарности, уважения и признания, потому что этими людьми невозможно не восхищаться. Этими людьми невозможно не гордиться. Это люди, которые свою жизнь посвятили передаче знаний и убеждений следующему поколению жителей нашей страны. Наверное, это самое главное для того, чтобы молодые люди в нашей стране были открыты новому, но имели возможность опираться на знания, созданные предыдущими поколениями", — подчеркнул Кириенко.
Также он рассказал, что за полтора года "перезагрузки" уже более миллиона человек очно участвовали в лекциях Российского общества "Знание", более миллиарда просмотров набрал просветительский контент Общества в социальных сетях, в интернете.
Лауреатами в номинации "За общий вклад в просвещение" стали: блогер и журналист Юрий Подоляка, активно развивающий просветительскую деятельность в сфере военной грамотности и стратегии, а также экосистема ДОБРО.РФ, направленная на поддержку волонтёрства и позитивной социальной активности в России. Призы в номинации получили VK и Сбер как просветительские компании года.
Лучшим просветителем года в специальной номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" стал создатель крупнейшего в России научно-просветительского исторического проекта "Цифровая история" Егор Яковлев, он же получил приз в номинации "За вклад в просвещение в сфере “История”". Лучшим просветительским проектом по версии жителей России стал международный фестиваль классической музыки "Кантата" из Калининграда. Пользовательское онлайн-голосование, в котором могли принять участие все желающие, проходило с 10 ноября по 5 декабря в сообществе Российского общества "Знание" ВКонтакте, в нем приняли участие почти 90 тыс. человек. Награды в номинации вручил генеральный директор Общества Максим Древаль.
Юрий Подоляка и проект ДОБРО.РФ также были признаны лучшими в номинации "За вклад в просвещение в сфере “Мы вместе”", которая присуждается за просветительскую деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания, а также здорового образа жизни. Призы победителям вручили сенатор Александр Карелин и глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
Президент Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая вручила награды в номинации "За вклад в просвещение в сфере “История”" Егору Яковлеву и команде проекта по реставрации одного из главных мемориалов Донецкой народной республики "Саур-Могила".
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков наградил создательницу общероссийского правового просветительского проекта "Народное право" Елену Гринь в номинации "За просветительскую деятельность в вузе и ссузе". В номинации "За просветительскую деятельность в школе" награду вручал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Победителем в ней стал учитель основ безопасности и жизнедеятельности школы имени Маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов. Педагог не смог получить награду лично в связи с участием в специальной военной операции. Приз за него получила директор школы Алла Инглези.
"Очень важно, что развивается Общество "Знание". Нам есть чем гордиться, есть что рассказать, что передать нашим детям, школьникам. И сегодня мы видим, что с каждым месяцем появляется все больший и больший интерес в целом к знаниям, к науке. Я хочу поблагодарить лекторов Общества "Знание" за их миссию. При этом каждый учитель является просветителем. Следующий год, объявленный Президентом Годом педагога и наставника, укрепит статус профессии учителя, повысит ее престиж", — сказал Кравцов.
Лучшим просветительским мероприятием были выбраны образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", ставшие уникальной культурно-просветительской площадкой для экспертов из разных областей культуры, искусства и креативных индустрий, а также начинающих творцов. Награду руководителю арт-кластера "Таврида" Сергею Першину вручил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В современных геополитических условиях и при реализации политики импортозамещения номинация "За вклад в просвещение в сфере “Наука и Технологии”" заслуживала особого внимания. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил награды в этой номинации специальному корреспонденту "Роскосмос Медиа" Владиславу Миронову, рассказывающему о людях, которые создают российскую космическую отрасль, а также проекту "Национальная технологическая олимпиада", который помогает школьникам найти работу в сфере современных технологий и поступить в вуз мечты.
Победителями номинации "За вклад в просвещение в сфере “Новые горизонты”" стали медиаменеджер, журналист и создатель первой медиашколы освобожденных территорий Александр Малькевич и инновационная образовательно–туристическая программа для школьников и молодёжи "Город открытий". Награждал и поздравлял участников с победой генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Российский актер, кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук вручил награду заместителю генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаилу Тукмачеву за фильм "Донбасс: возрождение", победивший в номинации "За лучший просветительский фильм". Картина, снятая уникальным донецко-московским творческим коллективом телеканала РЕН ТВ, повествует о человеческом подвиге жителей Донбасса и направлена на воспитание патриотизма, любви к своей стране, гордости за свой народ.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов поздравил с победой в номинации "За вклад в просвещение в сфере “Экономика и Бизнес”" заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра Галушку. В этой же номинации лучшим просветительским проектом объявили первый международный коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и национальной культуры "Сделано в России", который реализуется при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра. Награду вручил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.
"Лучшей просветительской книгой" стала книга "Математика с Петром Земсковым", созданная учителем математики и популярным блогером из Челябинска Петром Земсковым. Награду ему вручил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.
Победителем в номинации "За вклад в просвещение “Культура и Искусство”" в категории "лучший просветительский проект" стал национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, миссия которого — поиск и подбор талантливых специалистов со всей страны, а также их поддержка и интеграция в действующие проекты креативных индустрий. Лауреатом в номинации как лучший просветитель также стал ректор Театрального института им. Бориса Щукина, актёр театра им. Вахтангова, народный артист России Евгений Князев. Награды победителям вручала основатель и директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ), заслуженный деятель искусств Ольга Свиблова.
Всего на соискание Премии было подано более 6 тыс. заявок из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики.