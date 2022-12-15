. МЧС после нескольких крупных пожаров готовит проведение внеплановых проверок ТЦ

МЧС России в связи с несколькими недавними крупными пожарами в торговых центрах (ТЦ) обратится в правительство РФ для организации внеплановых проверок всех крупных ТЦ и складов. Об этом журналистам рассказал руководитель ведомства Александр Куренков.

По словам министра, в ходе проверок специалисты государственного пожарного надзора не только выявят те или иные допущения владельцев помещений, но и окажут всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам российских ТЦ и складов.

"Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения", — заявил глава МЧС.

Куренков добавил, что работники МЧС также будут оценивать уровень готовности персонала к возникновению возможных внештатных ситуаций.

Несколько дней назад в России произошли крупные пожары на территории нескольких торгово-развлекательных центров. Ранним утром 9 декабря в ТЦ "Мега-Химки" в Подмосковье загорелся гипермаркет OBI. Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, от здания остались только несущие конструкции, погиб один человек. По предварительной информации, возгорание произошло в связи с нарушением техники безопасности при проведении сварочных работ.

В минувший понедельник, 12 декабря, пожар произошёл в строительном гипермаркете в подмосковной Балашихе – площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. В экстренных службах сообщили, что к несчастному случаю привело короткое замыкание из-за дождя. В результате пожара пострадал один охранник ТЦ.