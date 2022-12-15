. Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой

Не успел Тигран Салибеков отправиться за ворота, как ему на замену пришёл другой многодетный родитель. Как оказалось, этим отцом-молодцом является китаец, который начал оказывать знаки внимания Марии Сайловой. В итоге мужчина сообщил, что Маша является его идеалом, женщиной мечты. И это при том, что он три раза был женат и имеет троих детей. В довесок идёт большое количество недвижимости.Однако на подобные заявления Маша не повелась. Она предпочла продолжать следить за Артемом Прохоренко, который находится буквально в нескольких шагах от измены.На самом деле, на телешоу получается все довольно интересно. С одной стороны, многие участники оставляют проект, однако в итоге в их роль просто вживается кто-то другой. Благодаря сценаристам все также снимают синхроны и постановочные ссоры. Однако захочет ли новичок плясать под их дудку или в этот раз что-то пойдёт не по плану?