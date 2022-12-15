. Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой
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Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой

Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой
Кажется, на замену вылетевшего с проекта Тиграна Салибекова пришёл другой отец-молодец. Марии Сайловой теперь оказывает внимание многодетный китаец. Не успел Тигран Салибеков отправиться за ворота, как ему на замену пришёл другой многодетный родитель. Как оказалось, этим отцом-молодцом является китаец, который начал оказывать знаки внимания Марии Сайловой. В итоге мужчина сообщил, что Маша является его идеалом, женщиной мечты. И это при том, что он три раза был женат и имеет троих детей. В довесок идёт большое количество недвижимости.

Однако на подобные заявления Маша не повелась. Она предпочла продолжать следить за Артемом Прохоренко, который находится буквально в нескольких шагах от измены.
На самом деле, на телешоу получается все довольно интересно. С одной стороны, многие участники оставляют проект, однако в итоге в их роль просто вживается кто-то другой. Благодаря сценаристам все также снимают синхроны и постановочные ссоры. Однако захочет ли новичок плясать под их дудку или в этот раз что-то пойдёт не по плану?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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