Мокрым штанам президента Южного Судана нашли объяснение
Сегодня, 04:39
Сенатор Сани объяснил мокрые штаны президента Южного Судана «экстремальным патриотизмом»
Поведение президента Южного Судана Салвы Киира обмочившегося при звуках национального гимна, следует расценивать как акт «экстремального патриотизма». Такое мнение в Twitter высказал нигерийский сенатор, правозащитник Шеху Сани.
По его словам, глава государства отказался идти в туалет в столь торжественный момент. Впрочем, Сани не исключил более прозаичную версию, по которой 71-летний Киир страдает от какой-то болезни мочевого пузыря.
О конфузе с Кииром сообщалось ранее 15 декабря. В сети появилось видео, где у президента становится мокрой штанина во время выступления духового оркестра на открытии автодороги.
По материалам: lenta.ru