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Мокрым штанам президента Южного Судана нашли объяснение

Мокрым штанам президента Южного Судана нашли объяснениеСенатор Сани объяснил мокрые штаны президента Южного Судана «экстремальным патриотизмом»

Поведение президента Южного Судана Салвы Киира обмочившегося при звуках национального гимна, следует расценивать как акт «экстремального патриотизма». Такое мнение в Twitter высказал нигерийский сенатор, правозащитник Шеху Сани.

По его словам, глава государства отказался идти в туалет в столь торжественный момент. Впрочем, Сани не исключил более прозаичную версию, по которой 71-летний Киир страдает от какой-то болезни мочевого пузыря.

О конфузе с Кииром сообщалось ранее 15 декабря. В сети появилось видео, где у президента становится мокрой штанина во время выступления духового оркестра на открытии автодороги.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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