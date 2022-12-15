. Новак заявил о работе над использованием карт «Мир» в Венесуэле

Новак: Москва и Каракас прорабатывают вопрос об использовании карт «Мир» в Венесуэле

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Каракас прорабатывают вопрос об использовании карт платежной системы «Мир» в Венесуэле. Его слова передает ТАСС.

«Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле», — сообщил Новак. По его словам, на данный момент венесуэльским банком проводится техническая интеграция системы «Мир».

О возможном подключении Венесуэлы к системе «Мир» ранее сообщал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, в настоящее время власти страны рассматривают возможность внедрения системы и анализируют информацию, необходимую для подключения к ней.

Кроме того, до конца 2022 года карты «Мир» начнут принимать на Кубе. Над внедрением системы Гавана работает совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) с конца 2021 года.

