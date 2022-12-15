. Оформляем кредит онлайн за 10 минут с помощью сервиса микрозаймов в Казахстане

Микрокредит – удобный финансовый инструмент для людей, которым срочно нужны деньги на неотложные нужды. Наиболее комфортные условия оформления такого займа в Казахстане обеспечивает специализированный интернет-сервис, позволяющий выполнить необходимые для получения денег процедуры онлайн. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно иметь карту банка и номер мобильного телефона, который обслуживается местным оператором.

Как оформить заявку для получения микрозайма онлайн

Чтобы воспользоваться услугами сервиса, необходимо зарегистрироваться на сайте платформы и указать достоверные личные сведения (ФИО, телефонный номер, данные паспорта, Email). Дополнительно заполняется анкета, где присутствуют вопросы об уровне и источнике доходов. Если встречаются другие поля, в них также требуется указать запрашиваемые сведения. Эта информация используется сервисом микрокредитования Zaymer для принятия решения о выдаче займа. При оформлении важно правильно указать сумму, которую человек хочет получить.

В большинстве случаев заявка одобряется в течение короткого срока. Деньги перечисляются на банковскую карту, реквизиты которой указываются отдельно. Перед этим пользователю отправляется SMS-уведомление о положительном решении системы. Чтобы повысить свои шансы на одобрение заявки, следует указывать исключительно достоверную информацию и избегать ошибок.

Требования к заемщикам для оформления микрокредита онлайн:

возраст от 19 лет;

наличие паспорта;

подтвержденный доход;

наличие постоянной регистрации на территории РК.

При соответствии этим требованиям пользователь сервиса Zaymer может получить на карту от 1.000 до 153.000 тенге.

Плюсы работы с онлайн-сервисом

Оформить микрозайм с помощью сервиса в интернете можно в любое время суток, находясь в любой географической точке на территории Казахстана. Чтобы получить деньги, не требуется искать поручителей и собирать документы. Достаточно иметь паспорт и соответствовать возрастному цензу.

Новым клиентам сервис предлагает специальные условия. Так, при оформлении первого займа пользователь может рассчитывать на отсутствие процентов. Присутствует возможность досрочного погашения кредита, что позволяет клиенту оперативно закрыть вопрос и забыть про свои финансовые обязательства. В случае необходимости можно также продлить действие договора.



