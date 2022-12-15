Особенности китайских автомобилей FAW
Китайский автомобильный гигант – первая компания, положившая начало области, к которой относится автомобилестроение. Специалисты ФАВ стали авторами первого китайского грузовика и легкового автомобиля. Российские автолюбители ценят эти машины, большую роль здесь играет приемлемая цена.
В настоящее время FAW (First Automotive Works) – многоотраслевое производственное объединение, занимающее нишу лидера среди китайских автомобильных компаний.
Продукция концерна FAW
В числе основных направлений, из которых состоит деятельность, выделяется выпуск малотоннажных, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовиков, автобусов, малолитражек и легковых автомобилей. Российским потребителям доступны три модели машин ФАВ. К малому классу относятся: FAW V2 и FAW V5. К малому и среднему: FAW Besturn B50.
Можно смело утверждать, что у всех автомобилей ФАВ высокое качество, шикарный современный дизайн и безопасность на должном уровне.
В настоящее время автомашины FAW производятся на одной из крупнейших компаний, которая собирает легковые автомобили – завод «Автотор». Специалисты предприятия занимаются сборкой кроссовера FAW Besturn X80. Также китайские специалисты активно участвуют в выпуске электромобиля, АКБ к нему и создают зарядные станции. Местом этой работы является Саратовская область.
Где купить автомобиль FAW
Китайский бренд занимает серьёзные позиции российского авторынка. Интерес к бюджетным китайским машинам повышает официальный дилер FAW в Москве динамично развивающаяся компания «АВИЛОН».
Сейчас дилерский центр предлагает клиентам 12 образцов Besturn X40 с комплектацией Luxury AT и яркими цветовыми решениями – красными, серебро, синими и классическим чёрным. Все клиенты могут пользоваться бонусной программой и дополнительными привилегиями.
Компания «АВИЛОН» не только реализует китайские автомобили, но и занимается обслуживанием всего модельного ряда машин ФАВ.
Клиенты пользуются полным спектром услуг:
- кредитной программой;
- лизинговой программой корпоративным клиентам;
- страховкой ОСАГО, ДСАГО, КАСКО;
- Traide-in;
- возможной записью с помощью телефонного звонка для проведения тест – драйва, технического обслуживания или ремонта.
На сегодняшний день компания FAW является участником программы «Каждой китайской семье – автомобиль» и предпринимает все меры, чтобы упрочить своё положение в условиях международного автомобильного рынка.