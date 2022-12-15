. Особенности китайских автомобилей FAW

Китайский автомобильный гигант – первая компания, положившая начало области, к которой относится автомобилестроение. Специалисты ФАВ стали авторами первого китайского грузовика и легкового автомобиля. Российские автолюбители ценят эти машины, большую роль здесь играет приемлемая цена.

В настоящее время FAW (First Automotive Works) – многоотраслевое производственное объединение, занимающее нишу лидера среди китайских автомобильных компаний.

Продукция концерна FAW

В числе основных направлений, из которых состоит деятельность, выделяется выпуск малотоннажных, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовиков, автобусов, малолитражек и легковых автомобилей. Российским потребителям доступны три модели машин ФАВ. К малому классу относятся: FAW V2 и FAW V5. К малому и среднему: FAW Besturn B50.

Можно смело утверждать, что у всех автомобилей ФАВ высокое качество, шикарный современный дизайн и безопасность на должном уровне.

В настоящее время автомашины FAW производятся на одной из крупнейших компаний, которая собирает легковые автомобили – завод «Автотор». Специалисты предприятия занимаются сборкой кроссовера FAW Besturn X80. Также китайские специалисты активно участвуют в выпуске электромобиля, АКБ к нему и создают зарядные станции. Местом этой работы является Саратовская область.

Где купить автомобиль FAW

Китайский бренд занимает серьёзные позиции российского авторынка. Интерес к бюджетным китайским машинам повышает официальный дилер FAW в Москве динамично развивающаяся компания «АВИЛОН».

Сейчас дилерский центр предлагает клиентам 12 образцов Besturn X40 с комплектацией Luxury AT и яркими цветовыми решениями – красными, серебро, синими и классическим чёрным. Все клиенты могут пользоваться бонусной программой и дополнительными привилегиями.

Компания «АВИЛОН» не только реализует китайские автомобили, но и занимается обслуживанием всего модельного ряда машин ФАВ.

Клиенты пользуются полным спектром услуг:

кредитной программой;

лизинговой программой корпоративным клиентам;

страховкой ОСАГО, ДСАГО, КАСКО;

Traide-in;

возможной записью с помощью телефонного звонка для проведения тест – драйва, технического обслуживания или ремонта.

На сегодняшний день компания FAW является участником программы «Каждой китайской семье – автомобиль» и предпринимает все меры, чтобы упрочить своё положение в условиях международного автомобильного рынка.