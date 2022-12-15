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Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке

Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке

Заворотнюк три раза была замужем, и личная жизнь актрисы всегда была под пристальным взглядом фанатов. Недавно вскрылись новые подробности о ее первом браке.


Но давайте обо всем по порядку. В 2008 году Анастасия вышла замуж за Петра Чернышева. А в 2018 году у них родилась дочь. А уже в следующем году актриса заболела раком. Семья проявляла максимальную заботу и даже перевезла Заворотнюк в Польшу, где та проходила стационарное лечение.

Вся история со счастливым, но коротким браком, и внезапной болезнью - воспринимается ее фанатами как настоящая драма и трагедия, но не в кино, а в реальной жизни.

Но не все воспринимают данную ситуацию с этой стороны. Некоторые фанаты считают, что болезнь - это расплата за старые грехи. О чем же идет речь?


А дело вот в чем. Первый ее муж был российский бизнесмен, Олаф Шварцкопф. Свадьба была сыграна еще в начале девяностых годов. Олаф был старше актрисы на 12 лет. Брак продлился недолго, всего около года. И тут есть интересный момент. Оказывается, Анастасия была беременна и сделала аборт на позднем сроке. А затем подала на развод и вышла замуж за Дмитрия Стрюкова.


Сам Олаф вспоминает об этом с горечью и печалью. Ему бывшая жена сказала, что случился выкидыш. Но уже после развода брат Заворотнюк рассказал, что на самом деле она сделала аборт. Шварцкопф вспоминает, что был в недоумении, почему Настя даже не попыталась обсудить этот момент с ним.

Сам же Олаф не согласен с мнением некоторых фанатов, что Заворотнюк заслужила болезнь, как расплату за содеянное. Он уже давно не держит на нее обиду, и надеется, что все фанаты еще увидят ее на телеэкранах.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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