Подборка забавных и необычных снеговиков (16 фото)
Сегодня, 15:20
Зиму ты можешь не любить, но снеговика слепить обязан! А некоторые к этому делу подходят со всем своим творческим потенциалом и серьезностью. Они слепили такую снежную красоту, что хоть фотосессию устраивай. Одни снеговики больше выглядят забавными, а другие тянут на настоящие произведения снеговичного искусства.
Снеговик по-австралийски
Свиновик устал
Явно ценители игры Minecraft постарались
Качок-снеговичок
Красавчик Сквидвард
Снеговик от Ким Кардашьян
А вот Шрек!
Снеговик перфекциониста
Только не кормите его!
Счастливая семья Снеговиковичей
Хоба!
Вы кто такие? Я вас не звал
О, привет, Брайан
Античная снежная баба
Где-то тут затаились самозванцы
Бонус: Гигантский снеговик в Пензе-19, 1968 год
Снеговик по-австралийски
Свиновик устал
Явно ценители игры Minecraft постарались
Качок-снеговичок
Красавчик Сквидвард
Снеговик от Ким Кардашьян
А вот Шрек!
Снеговик перфекциониста
Только не кормите его!
Счастливая семья Снеговиковичей
Хоба!
Вы кто такие? Я вас не звал
О, привет, Брайан
Античная снежная баба
Где-то тут затаились самозванцы
Бонус: Гигантский снеговик в Пензе-19, 1968 год
По материалам: триникси