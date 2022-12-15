. Подборка забавных и необычных снеговиков (16 фото)

Зиму ты можешь не любить, но снеговика слепить обязан! А некоторые к этому делу подходят со всем своим творческим потенциалом и серьезностью. Они слепили такую снежную красоту, что хоть фотосессию устраивай. Одни снеговики больше выглядят забавными, а другие тянут на настоящие произведения снеговичного искусства.Снеговик по-австралийскиСвиновик усталЯвно ценители игры Minecraft постаралисьКачок-снеговичокКрасавчик СквидвардСнеговик от Ким КардашьянА вот Шрек!Снеговик перфекционистаТолько не кормите его!Счастливая семья СнеговиковичейХоба!Вы кто такие? Я вас не звалО, привет, БрайанАнтичная снежная бабаГде-то тут затаились самозванцыБонус: Гигантский снеговик в Пензе-19, 1968 год