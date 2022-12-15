. Подборка забавных и необычных снеговиков (16 фото)
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Подборка забавных и необычных снеговиков (16 фото)

Снеговик по-австралийскиЗиму ты можешь не любить, но снеговика слепить обязан! А некоторые к этому делу подходят со всем своим творческим потенциалом и серьезностью. Они слепили такую снежную красоту, что хоть фотосессию устраивай. Одни снеговики больше выглядят забавными, а другие тянут на настоящие произведения снеговичного искусства.

Снеговик по-австралийски


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По материалам: триникси

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Подборка забавных и необычных снеговиков (16 фото)
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