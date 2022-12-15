. «Полицейская академия» 38 лет спустя: Как сегодня выглядят актёры этого знаменитого комедийного фильма

Кто хотя бы единожды не видел одну из частей фильма «Полицейская академия»? Культовая комедия вышла в далёком 1984 году, но она по-прежнему любима многими людьми за свою искренность и обилие уморительных шуток. В своё время фильм был настоящим хитом проката. Его разбирали из видеосалонов с поразительной скоростью. Ещё бы, ведь все ждали новых приключений колоритных и позитивных курсантов.

С момента выхода первой части «Полицейской академии» прошло 38 лет. Всего было снято 7 фильмов (съёмки длились с 1984 по 1994 год). За столь приличный срок актёры, сыгравшие любимых персонажей, серьёзно изменились. Некоторые продолжили актёрскую карьеру, а кто-то попробовал себя в новом амплуа и больше не возвращался к большим ролям.

Предлагаем вам взглянуть, как изменились знаменитости, которые в своё время сыграли наиболее ярких и запоминающихся персонажей в серии комедийных фильмов о полицейских.

Кадет Карен Томпсон (Ким Кэттролл)

Warner Bros. / kimcattral

Где появляется: в 1 части.

Кадет Кэри Махоуни (Стив Гуттенберг)

Warner Bros. / steveguttenberg

Где появляется: в 1, 2, 3 и 4 частях.

Сержант Каллахан (Лесли Истербрук)

Warner Bros. / Bobby Bank

Где появляется: во всех частях, кроме второй.

Сержант Джонс (Майкл Уинслоу)

Warner Bros. / michael_winslow

Где появляется: во всех частях.

Капитан Харрис (Джордж Уильям Бэйли)

Warner Bros. / Rodin Eckenroth

Где появляется: во всех частях, кроме второй и третьей.

Кадет Зед (Бобкэт Голдтуэйт)

Warner Bros. / Jamie McCarthy

Где появляется: во 2, 3 и 4 частях.

Свитчак (Тим Казурински)

Warner Bros. / timkazurinsk

Где появляется: во 2, 3 и 4 частях.

Лейтенант Проктор (Лэнс Кинси)

Warner Bros. / lancekinsey

Где появляется: во всех частях, кроме первой и седьмой.

Курсант Дуглас Фэклер Проктор (Брюс Малер)

Warner Bros. / dale_livi

Где появляется: в 1, 2, 3 и 6 частях.

Сержант полиции Кэтлин Киркланд (Коллин Кэмп)

Warner Bros. / Jon Kopaloff

Где появляется: во 2 части.

Журналистка Клэр Мэттсон (Шэрон Стоун)

Warner Bros. / sharonstone

Где появляется: в 4 части.

Лесли Барбара (Донован Скотт)

Warner Bros. / Chinese Theatres

Где появляется: в 1 части.

Здесь вы можете посмотреть, как сегодня выглядят актёры, снявшиеся в популярном бразильском сериале «Клон».