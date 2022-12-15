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Поздравления с Днем Ангела Варвары 2022: какого числа отмечают, красивые стихи и проза

Поздравления с Днем Ангела Варвары 2022: какого числа отмечают, красивые стихи и проза

В декабре все обладательницы имени Варвара празднуют свой День Ангела. История имени связана с греческим словом «варвар», что означает инородец или чужак. Поэтому можно считать, что Варвара в переводе означает «чужеземка». Варвара очень сильная, активная и смелая, трудолюбивая и умеющая ставить перед собой цель, имеет сильную интуицию и часто полагается именно на нее.

День ангела Варвары, какого числа отмечают в декабре 2022 года

Именины Варвары в 2022 году по православному календарю празднуют в субботу, 17 декабря.

Красивые поздравления в день Ангела Варвары в стихах и прозе


***

Поздравления, Варвара,
В именинный день тебе.
Пусть Святая помогает
Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит
От обид и горя,
Дарит силы и любовь,
Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи
Имя столь прекрасное.
Пусть искрятся только счастьем
Очи твои ясные.

***

Поздравляю с Днём Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда всё получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.

***

Поздравляю я, Варвара,
С днем прекрасным именин.
И достичь желаю в жизни
Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,
В жизни за руку ведет.
От проблем тебя укроет,
Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,
Понимании и любви.
Будут силы пусть и вера
Воплотить мечты свои.


***

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!
Неземные твои чары
Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю, чтобы близкие твои и друзья всегда были за тебя горой, чтобы в башне твоей души всегда царило счастье и вдохновение. Желаю никогда не испытывать боли и усталости, желаю с каждым днём открывать чистый лист своей жизни и писать там свою добрую историю.


***

Пусть Варварушка святая
Веру в сердце укрепит,
От греха оберегает,
От злодеев защитит.

Пусть всегда она незримо
Наблюдает за тобой,
Чтобы сделать жизнь счастливой,
Поселить в душе покой!

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

***

Поздравления, Варвара,
В именинный день прими,
Я тебе желаю счастья,
Сил, надежды и любви.

Покровительница нежно
За руку пускай ведет,
Все поможет и подскажет,
Верный пусть совет дает.

***

С Днем святой Варвары поздравляю!
Пусть она тебя от горя бережет,
Блага пусть по жизни окружают,
Пусть душа спокойствием цветет.

Небеса пускай прозрачны будут,
Исполняются твои мечты.
Бог тебя пусть не осудит,
Дарит море теплоты.

# Общество
По материалам: rsute

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