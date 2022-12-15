. Ремонт телефона в сертифицированной мастерской: преимущества и гарантии





Сотовый телефон – незаменимое средство, используемое для общения, досуга, покупок, обучения и работы. Поэтому, когда мобильное устройство выходит из рабочего режима, стоит оперативно найти такого специалиста, который не просто быстро починит телефон, но и сохранит все данные на нем.

Сервисный центр ИТСА – это место, где знают все нюансы обслуживания мобильных устройств и могут оперативно устранить любую неисправность. Сертифицированный сервисный центр выполняет ремонт устройств в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Почему ремонт телефона стоит доверять только сертифицированной мастерской

Клиент делает выбор в пользу следующих преимуществ:

Высокое качество работы. В сервисном центре работают специалисты с образованием, опытом и серьезным подходом к своему делу. В команде здесь нет случайных людей, а каждый сотрудник нацелен на положительный результат.

Оперативные сроки. Мастера понимают, что каждое устройство является хранилищем огромного количества важной информации, поэтому телефон необходимо вернуть в рабочее состояние как можно скорее. Специалисты приступают к ремонту немедленно после оформления заказа. Среднее время устранения стандартной поломки – один час.

Бесплатная диагностика. Грамотная диагностика позволяет быстро найти причину проблемы, а после этого профессионально решить ее в минимальное время.

Выезд на дом. Если клиент не желает тратить время на поездку в офис компании, то специалист сервисного центра сам приедет по его адресу и привезет все необходимое оборудование для диагностики и ремонта.

Запчасти в наличии. Так как доставка запчастей требует времени, то специалисты позаботились о том, чтобы все самые ходовые детали всегда были в наличии. Это помогает значительно сэкономить время и сократить сроки ремонта.

Оригинальные детали. В сервисном центре используют только оригинальные комплектующие, поэтому после ремонта устройство прослужит много лет без дополнительных вложений.

В сертифицированной мастерской ИТСА ценят своих клиентов, дарят скидки постоянным заказчикам и уверены в высоком качестве своей работы, поэтому на все виды ремонта сотовых телефонов и другой техники действует гарантия. Гарантийный период зависит от характера поломки, поэтому рассчитывается индивидуально. Постоянные клиенты могут рассчитывать на дополнительные скидки и бонусы.