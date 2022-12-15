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Саммит Евросоюза не согласовал потолок цен на российский газ

Саммит Евросоюза не согласовал потолок цен на российский газ

Саммит Евросоюза не согласовал потолок цен на газ и принцип общих закупок голубого топлива, решение по этому вопросу было отложено до плановой встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе 19 декабря. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что решение о потолке цен на российский газ на уровне 60 долларов за баррель вступило в силу с 5 декабря. Второго декабря оно было согласовано странами ЕС, а на следующий день — странами «Группы семи» и Австралией.

При этом, как передает ТАСС, саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа. В том числе речь идет об использовании для этого энергетической платформы Евросоюза (данный механизм применяется при совместных закупках газа странами объединения) и обмена между странами данным видом топлива.

На саммите также было принято решение ускорить процесс отказа от ископаемых источников энергии из РФ.

По вопросу установления предельных цен на российский газ ранее также не смогли договориться министры энергетики стран Евросоюза на проходившей в Брюсселе встрече.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» назвал решение ограничить стоимость российской нефти настолько непродуманным, что, по его словам, Европа уже в ближайшее время должна понять всю его бессмысленность. 

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По материалам: pnp.ru

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