. Сюрприз: Hot Wheels Unleashed добавили в Game Pass, но не в ранее обещанном издании
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Сюрприз: Hot Wheels Unleashed добавили в Game Pass, но не в ранее обещанном издании

Сюрприз: Hot Wheels Unleashed добавили в Game Pass, но не в ранее обещанном издании


В анонсе игр для Game Pass на первую половину декабря Microsoft заявляла, что Hot Wheels Unleashed станет частью подписки, при этом в издании Game of The Year. В тот же день, когда состоялся этот анонс, команда Xbox объявила, что анонсировала выход Hot Wheels Unleashed GOTY в Game Pass раньше времени, игру убрали из анонса, а игрокам пообещали сообщить больше информации позже.

Сегодня игроки обратили внимание, что Hot Wheels Unleashed стала доступна по подписке Game Pass. При этом, она сейчас не отображается доступной в приложении Game Pass, но через цифровой магазин можно установить гонку на игровую консоль Xbox Series X или Xbox Series S по Game Pass.


Вероятно, Microsoft в ближайшее время подтвердит выход Hot Wheels Unleashed в Game Pass. Следует ли теперь игрокам ждать версию GOTY в подписке, которая включает в себя множество дополнений, неизвестно.

HOT WHEELS UNLEASHED™ — Xbox Series X|S

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# Технологии
По материалам: newxboxone

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