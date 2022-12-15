. В Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для уехавших айтишников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для уехавших айтишников

В Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для уехавших айтишниковВ Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для находящихся за границей айтишников

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) не поддержали запрет на удаленку для уехавших и находящихся за границей айтишников. Такую позицию ведомство озвучило в своем официальном Telegram-канале.

«Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании. При этом мы настоятельно рекомендуем очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

При этом в Минцифры подчеркнули, что такая позиция ведомства не распространяется на «разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем». Более того, пункт об обязательном присутствии на территории России для таких сотрудников должен включаться в их контракты.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов», — констатировали в Минцифры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев уже оценивал вероятность введения ограничительных мер против IT-специалистов, которые покинули Россию. Он высказался против «драконовских мер», добавив, что Минцифры выступает за создание в России таких условий, чтобы уехавшие айтишники захотели вернуться в страну и снова работать.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучших просветителей года наградили в Кремле
Лучших просветителей года наградили в Кремле
В Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для уехавших айтишников
В Минцифры не поддержали запрет на «удаленку» для уехавших айтишников
Чего нужно опасаться Знакам Зодиака в 2023 году
Чего нужно опасаться Знакам Зодиака в 2023 году
Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью женская команда
Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью
Ведущую Дом-2 обвиняют в плохом отношении к бабушке
Ведущую Дом-2 обвиняют в плохом отношении к бабушке
Жениха Анастасии Волочковой вычислили
Жениха Анастасии Волочковой вычислили
Дочка Анастасии Заворотнюк призналась, почему сбежала из России
Дочка Анастасии Заворотнюк призналась, почему сбежала из России
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит 23-луный день 2022
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.12.2022 (15 фото)
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра
Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"
Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2

Топ на сегодня

Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве
Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в
Экс-солистка Serebro Катя Кищук раскрыла подробности разрыва с британским рэпером Slowthai: "Мы расстались уже очень давно"
Экс-солистка Serebro Катя Кищук раскрыла подробности разрыва с
Система автоматической смазки оборудования
Система автоматической смазки оборудования
Родительские субботы в 2023 году
Родительские субботы в 2023 году
Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море
Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море

Еще по теме

В Минцифры раскрыли долю отказов специалистам IT и телекома в отсрочке
Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
Минцифры расширит список специальностей для отсрочки