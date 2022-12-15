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В России нашли временное решение проблемы нехватки танкеров

В России нашли временное решение проблемы нехватки танкеровBloomberg: РФ создала новый участок перевалки нефти для решения проблем с экспортом

Росморпорт объявил о создании рядом с портом Усть-Луга на южном берегу Финского залива специального участка для перевалки нефти с судна на судно. Таким образом Россия пытается найти временное решение проблемы нехватки танкеров ледового класса, которые нужны в том числе для экспорта нефти, пишет Bloomberg.

Ранее через балтийские порты российская нефть поставлялась в Европу небольшими партиями по 30 тысяч тонн. Но после вступления в силу европейского эмбарго на морской импорт российской нефти, для поставщиков стало выгодно загружать нефть на Балтике на большие суда для отправки их на дальние расстояния.

По словам руководителя отдела исследований E.A. Gibson Shipbrokers Ричарда Мэтьюза, ледовая кампания, когда доступ в порты имеют лишь суда ледового класса, в Усть-Луге обычно объявляется позже, чем в другом балтийском порту на севере Финского залива — Приморске. Поэтому танкеры, вмещающие большие объемы нефти, однако не относящиеся к ледовым, не могут зайти в порт Приморска, и направляются в Усть-Лугу, где на специальном участке в море на них будут перегружать нефть с судов ледового класса. Таким образом, ледовым танкерам не придется везти нефть до конечного пункта назначения к покупателю, что несколько упростит ситуацию с нехваткой судов такого класса.

Тем не менее расстояние между Приморском и Усть-Лугой небольшое, поэтому после объявления ледовой кампании в первом, вскоре она будет объявлена и во втором. Это значит, что до ее завершения в Усть-Лугу также больше не смогут входить танкеры, не оборудованные для прохождения льдов. В этих условиях напряжение на рынке из-за нехватки ледокольных судов будет нарастать.

Ранее аналитики Vortexa прогнозировали, что нехватка танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов станет одной из самых больших трудностей для организации ее доставки в страны азиатского региона.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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