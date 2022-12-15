. В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским транспортом
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В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским транспортом

В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским транспортом«Ведомости»: Минтранс предложил запретить ввоз бумаги и картона транспортникам из ЕС

Российский Минтранс захотел запретить свободный проезд европейских транспортных средств, ввозящих в Россию бумагу и картону, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров из отраслей производства рыбы, молока и мясной продукции. Мера должна затронуть, в частности, товары для производства упаковки для продуктов питания.

Информацию подтвердили также в ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» и в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). В Минтрансе перенаправили запрос журналистов в Минпромторг, а там инициативу комментировать отказались. Представители Минсельхоза заявили, что предложение не поддерживают.

Минтранс намерен реализовать свою идею в рамках продления запрета на въезд грузовиков из ЕС, Норвегии, Великобритании и из Украины, который ввели 10 октября. Ранее мера действовала до конца года, но 5 декабря в правительстве решили распространить ее на 2023 год.

В текущей форулировке запрет не касается транспорта, ввозящего животных, различные продукты питания, алкоголь и табак, бытовую химию, минеральные удобрения и другие позиции, в том числе бумагу и картон. Теперь Минтранс предлагает убрать из списка исключений две последние позиции.

Хотя ЕС запретил экспорт в Россию некоторых видов бумаги и картона в рамках пятого пакета санкций, фактически поставки продолжаются. Сырье завозят в страну через третьих лиц, самих производителей никто не контролирует. Это подтверждают данные Торгово-промышленной палаты, согласно которым с января по октябрь в Россию из ЕС поступило 10,8 тысячи тонн этикеточной бумаги, 36,9 тысячи тонн самоклеящейся бумаги, 97 тонн целлюлозного и макулатурного картона (используется для изготовления упаковки).

Если российские власти запретят прямые поставки грузов с бумагой и картоном, на границе их придется перегружать или перецеплять на местный, объяснил представитель Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак). Из-за этого вырастут сроки доставки и стоимость логистики упаковочных материалов и сырья для производства упаковки — это, в свою очередь, может отразиться на стоимости продуктов и напитков.

Импорт товаров в Россию в третьем квартале (июль-сентябрь) 2022 года сократился на 17 процентов в годовом выражении, а экспорт вырос на 1 процент, подсчитали в ООН. При этом по сравнению со вторым кварталом (апрель-июнь) импорт, напротив, увеличился, а экспорт резко сократился. В июле-сентябре 2022 года в Россию было ввезено на 26 процентов больше товаров, чем в апреле-июне, однако продажи российской продукции иностранным покупателям оказались на 13 процентов меньше.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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