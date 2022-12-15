В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию государством-террористом
Объявляя Россию государством, поддерживающим терроризм, Польша уходит вразнос. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о решении сейма Польши, он сказал, что противостояние России обычно заканчивалось для Варшавы трагически. «На горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории», — сказал сенатор.
Джабаров призвал польское правительство одуматься. По его мнению, в Польше надеются на заокеанского брата,
«не понимая, что, если что случится, им никто не поможет».
Кроме того, сенатор напомнил, что решение сейма Польши пока носит рекомендательный характер.
15 декабря в Польше приняли резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». В тексте постановления упоминается, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН», «нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид» и «осуществляет враждебную экономическую деятельность».
Польские депутаты также заявили, что Россия несет «прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа», а также за «крушение рейса ВВС Польши (Рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которого на борту погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский.