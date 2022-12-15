. Ведущую Дом-2 обвиняют в плохом отношении к бабушке

В очередной раз Ксения Бородина вынуждена оправдываться перед подписчиками за собственное поведение. Сейчас её начали упрекать в ужасном отношении к бабушке, которая живёт отдельно. Подписчики недовольны тем, что родственница Ксюши, которая занималась её воспитанием, живёт в одиночестве, совершенно без присмотра.В итоге Бородина ответила, что её бабушка живёт в отдельной квартире м ей так комфортно. Более того, мать Ксении ежедневно её навещает, так как проживают они неподалёку. Да и сама Ксения про неё старается не забывать. Просто есть люди, которым комфортно жить в одиночестве в собственном графике.Далеко не все старушки так часто обедают в ресторанах, получают много внимания и дорогих подарков. Однако Бородину снова в чём-то необоснованно обвинили. Более того, Ксения и сама часто зовёт бабушку в гости. Даже своим детям она смогла привить уважение к старшему поколению, пусть и избирательно.Также ей часто задают вопрос про фамилию. Сейчас она под фамилией бывшего супруга, однако, несмотря ни на что, Ксения остаётся Бородиной и планирует вернуть все на круги своя.