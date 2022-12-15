. Виктория Боня засветила свои прелести в прозрачном платье

Ведущая и модель Виктория Боня поделилась пикантным фото. Телеведущая решила не прятать свои упругие формы на пляже в Монако. Виктория Боня является одной из самых известных экс-участниц «Дом-2». Она давно живет в Монако. Ей удалось стать телеведущей, моделью, бизнесвумен. Она успевает растить дочку Анджелину, посещать вечеринки и путешествовать. При этом в 43 года она предпочитает активно заниматься спортом, чем восхищает фанатов. Примечательно, что Виктория уже несколько месяцев интригует поклонников, рассказывая о своем возлюбленном. Его имя она пока скрывает. При этом светская львица часто выкладывает пикантные фото. Ее бывший избранник не любил откровенные фото, но теперь ее ничего не сдерживает. На этот раз Боня в прозрачном вязаном мини-платье блеснула своими прелестями. Она засветила бюст в лифе и оголила свои рельефные бедра.Поклонники были сражены ее фигурой. Многие отметили, что у Виктории безупречные формы. «Какая вы сочная», «Наша Ким», «Шикарный вид», «Голое платье просто топчик», «Бедра заворожили всех», «Очень привлекательная», «Даже срам не прикрыла», «Фигурка, которой завидуют», «А так выглядеть законно?», «Все точно были сражены», — стали писать подписчики.