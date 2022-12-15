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ВСУ нанесли удар по хутору в приграничном российском регионе

ВСУ нанесли удар по хутору в приграничном российском регионеКурский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ хутора КучеровСюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по хутору Кучеров в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, предварительно, зафиксировано шесть прилетов. «Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы», — написал Старовойт.

Глава региона приложил к посту две фотографии, на которых видно поврежденные в результате обстрела заграждения участков местных жителей.

Ранее Старовойт показал фотографии возведения защитных фортификаций в Курской области. На кадрах видно бетонные пирамиды, которые являются упрощенной вариацией вида укреплений, известного под названием «зубы дракона».

Кроме того, в декабре губернатор заявил о создании в регионе народной дружины «Патриот». Записавшиеся в нее добровольцы пройдут отбор и боевую подготовку, после чего начнут помогать военнослужащим охранять территорию Курской области.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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