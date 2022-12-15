. Wo Long: Fallen Dynasty получит 3 крупных DLC в 2023 году, открыты предзаказы
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Wo Long: Fallen Dynasty получит 3 крупных DLC в 2023 году, открыты предзаказы

Wo Long: Fallen Dynasty получит 3 крупных DLC в 2023 году, открыты предзаказы


Игра Wo Long: Fallen Dynasty сразу после релиза станет доступна в подписке Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сегодня разработчики открыли предварительные заказы проекта, который выходит 3 марта 2023 года на всех актуальных игровых платформах. Игра будет продаваться в 2 изданиях: классическое за $59,99 и Deluxe — за $84,99. Стоит сказать, что игра на Xbox поддерживает Smart Delivery.

Со стартом предварительных заказов Wo Long: Fallen Dynasty авторы проекта обрисовали планы на DLC. Разработчики рассчитывают выпустить в 2023 году не менее 3 крупных дополнений, которые станут частью сезонного пропуска:



«Битва Чжунъюань» (Battle of Zhongyuan) — июнь 2023 года



«Завоевание Цзяндуна» (Conqueror of Jiangdong) — сентябрь 2023 года



«Переворот в Цзинсяне» (Upheaval in Jingxiang) — декабрь 2023 года

Кроме того, в сезонный пропуск входит бонусная броня лазурного дракона (Qinglong Armor). Другие бонусы за предзаказ Deluxe-издания Wo Long: Fallen Dynasty включают в себя цифровой артбук и цифровой мини-саундтрек.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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