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Захарова назвала заказным решение польского сейма

Захарова назвала заказным решение польского сейма

Решение сейма Польши о признании России «страной, поддерживающей терроризм», является частью заказной кампании Запада в отношении Москвы, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сейм (нижняя палата парламента) Польши принял резолюцию, в которой Россия называется «государством, поддерживающим терроризм». Помимо этого, законодатели обвинили Москву в крушении малайзийского боинга и в авиакатастрофе в Смоленске, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также другие представители высшего польского руководства.

«Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о признании России, как они сказали, «страной — спонсором терроризма». Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков также прокомментировал решение польского парламента. По его словам, оно является проявлением «антироссийской истерики».

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал это решение польского парламента. Он призвал Польшу учитывать, что противостояние с Россией всегда заканчивалось для нее трагически.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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