. Захарова осадила претендентку на должность посла США в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Захарова осадила претендентку на должность посла США в России

Захарова осадила претендентку на должность посла США в России

Захарова осадила претендентку на должность посла США в РоссииЗахарова: претендентка на должность посла США в Москве должна подумать о своей риторике

Претендентка на должность посла США в России Линн Трейси должна задуматься над своей антироссийской риторикой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Кандидату в главы дипмиссии, которая, как мы видим, так охотно приняла далекий от дипломатического протокола тон сенатских слушаний, было бы, на мой взгляд, не лишним задуматься о том, насколько сейчас уместны подобные оценки той страны, где ей предстоит работать», — осадила она американскую чиновницу.

Ранее Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. Трейси считает, что введение предельной цены на российскую нефть позволит сократить часть получаемой Москвой прибыли, а также «снизить зловредное влияние, которое она распространяет».

В сентябре президент США Джо Байден предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси — ее кандидатуру глава государства направил на рассмотрение сената Конгресса Соединенных Штатов.

В случае назначения Трейси станет первой женщиной на посту посла США в России. До этого она уже работала заместителем американского посла в Москве, когда эту должность занимал Джон Теффт.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Захарова осадила претендентку на должность посла США в России
Захарова осадила претендентку на должность посла США в России
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке
Звезда «Уэнсдэй» развелась с мужем
Звезда «Уэнсдэй» развелась с мужем
МЧС после нескольких крупных пожаров готовит проведение внеплановых проверок ТЦ
МЧС после нескольких крупных пожаров готовит проведение внеплановых
Испанцы и витамин D
Испанцы и витамин D
Виктория Боня засветила свои прелести в прозрачном платье
Виктория Боня засветила свои прелести в прозрачном платье
В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию государством-террористом
В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию
Wo Long: Fallen Dynasty получит 3 крупных DLC в 2023 году, открыты предзаказы
Wo Long: Fallen Dynasty получит 3 крупных DLC в 2023 году, открыты
В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским транспортом
В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским
Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой
Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Кролика
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Кролика
Новак заявил о работе над использованием карт «Мир» в Венесуэле
Новак заявил о работе над использованием карт «Мир» в Венесуэле

Топ на сегодня

Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино
Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России
Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России
Успех в личной жизни, карьерный рост в профессиональной сфере: восточный гороскоп на 2023 год
Успех в личной жизни, карьерный рост в профессиональной сфере:
Лучших просветителей года наградили в Кремле
Лучших просветителей года наградили в Кремле

Еще по теме

Названо имя кандидата на пост посла США в России
«Бесноватые не моя епархия», — Захарова о деятелях, поддержавших убийство российского посла
Захарова ответила на угрозы американского посла из-за «Северного потока – 2»
Смена посла в ЦАР является плановой ротацией, заявили в МИД