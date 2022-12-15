. Жениха Анастасии Волочковой вычислили

Балерина Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе. Звезда балета ошарашила новостью о своей тайной помолвке. Балерина, которая еще недавно жаловалась на очередной провал в личной жизни, неожиданно заявила, что готовится к свадьбе. Она сообщила, что её новый возлюбленный решился сделать ей предложение руки и сердца. При этом имя своего жениха Волочкова решила не афишировать, чем сильно заинтриговала журналистов. Избранника балерины попытались вычислить по номерам авто, около которого она сфотографировалась с роскошным букетом в день объявления о будущей свадьбе. Оказалось, что владельцем этой машины является некий бизнесмен по имени Артур. В СМИ его называют «мясным королем», так как он связан с фирмой, которая занимается продажей и поставами мяса.Предприниматель подтвердил, что Волочкова позирует на фото рядом с его машиной, но от романа со звездой он отрекся. Ему не приходила в голову мысль жениться на 46-летней королеве шпагата. «Не знаю, так иногда бывает, скажем так. С Анастасией знаком косвенно»,— объясняет ситуацию бизнесмен. Таким образом слухи о романе Волочковой с «мясным королем» не подтвердились, а других версий пока просто нет. Пока некоторые заняты поиском правды в этой истории, Анастасия продолжает интриговать заявлениями о том, что её нынешний избранник — это «любовь всей её жизни», пишет «КП».