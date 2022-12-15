. Жидкости для вейпов начнут маркировать

В России начнут маркировать жидкости для вейпов, в том числе безникотиновые. Порядок этого процесса, утвержденный постановлением Правительства от 30.11.2022 N 2178, вступает в силу 15 декабря.

Маркировать, по новым правилам, будут жидкости для электронных систем доставки никотина, продающиеся в картриджах, капсулах, а также в составе одноразовых электронных сигарет.

Производители, импортеры, а также торговцы никотинсодержащей и безникотиновой продукции должны будут подать в информационную систему мониторинга заявление о регистрации в ней.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки, призванную ликвидировать теневой оборот товаров. Маркировка уже стала обязательной для табака, молочной продукции, лекарств, парфюмерии, меховых изделий, обуви и других товаров.



