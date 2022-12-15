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Звезда «Уэнсдэй» развелась с мужем

Звезда «Уэнсдэй» развелась с мужемЗвезда «Уэнсдэй» Кристина Риччи завершила бракоразводный процесс с первым мужем

Американская актриса Кристина Риччи, известная по роли в сериале «Уэнсдэй» Тима Бертона, развелась со своим первым супругом, продюсером Джеймсом Хердегеном, с которым она состояла в браке семь лет. Об этом пишет PageSix.

Уточняется, что бракоразводный процесс длился два года. Согласно решению суда, звезде сериала «Уэнсдэй» достанется дом в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния. Бывшие супруги разделят между собой деньги от продажи их общей квартиры в Нью-Йорке. Хердеген в свою очередь оставит за собой автомобиль Subaru, а также получит единовременную выплату от экс-жены в размере 189 687 долларов.

Отмечается также, что бывшая пара разделит опеку над их общим восьмилетним сыном Фредди.

42-летняя Риччи подала на развод в 2020 году, обвинив мужа в домашнем насилии. В октябре 2021 года актриса вышла замуж за Марка Хэмптона. Через два месяца у них родилась дочь по имени Клео.

Ричии известна по фильмам «Семейка Аддамс» (1991), «Сонная Лощина», «Баффало 66», «Ценности семейки Аддамс» (1993), «Каспер», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Она также снялась в сериалах «Шершни», «Уэнсдэй» и других.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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